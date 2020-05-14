Собянин объявил о переходе Москвы на новый уровень тестирования на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переходе на новый уровень тестирования на коронавирус COVID-19. По его словам, речь идёт об Иммуноферментном анализе (ИФА) крови, который позволит довести число тестирований на коронавирус в российской столице до 100 тыс., а в перспективе - до 200 тыс. в сутки.

«В настоящее время перед нами стоит следующая задача - выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счёт ИФА-систем, - цитирует градоначальника агентство «Интерфакс». – Сейчас в столице появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки, а в перспективе – до 200 тыс.».

Собянин при этом подчеркнул, что Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. А массовое внедрение ИФА-диагностик выведет столицу в безусловные лидеры в этом вопросе.

«Мы уже на этой неделе переходим к практической реализации этой уникальной программы. В ближайшие дни наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание», – пояснил мэр.

При этом он подчеркнул, что в Москве также будет развиваться ПЦР-тестирование на коронавирус, а ИФА-диагностика будет применяться на тех городских предприятиях и организациях, которые обязаны периодически проверять своих сотрудников на коронавирус.

«Всё это позволит нам определить тактику и стратегию работы московской системы здравоохранения, адекватно принимать решения, связанные с ограничительными мерами в столице. Кроме того, программа исследования популяционного иммунитета, которая запускается в городе, подразумевает массовый скрининг москвичей на наличие антител к новой коронавирусной инфекции», – резюмировал Собянин.

Статистка по коронавирусу на 14 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 9 974 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 252 245 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 028 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 712 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (918 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+460).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 305 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 53 530 человека, за прошедшие сутки – 4 491.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.