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Трамп сообщил, что разочарован в Китае и не хочет говорить с Цзиньпином

Москва, 14.05.2020
  • Трамп сообщил, что разочарован в Китае и не хочет говорить с Цзиньпином

ТАСС

Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с пандемией коронавируса, пишет «Коммерсантъ». Ранее Трамп обвинил Пекин в сокрытии правдивой информации о распространении COVID-2019, что привело к быстрому распространению инфекции по всему миру.

«Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы разорвать все отношения»,— заявил Трамп в интервью Fox Business, имея ввиду ответные действия на сокрытие китайскими властями информации о коронавирусе. Американский президент заявляет также, что разрыв с КНР привел бы большой экономии.

«Теперь, если бы ты это сделал, что бы случилось? Ты бы сэкономил $500 млрд, если бы разорвал все отношения», - продолжил глава Белого дома. Он также заявил, что не хочет общаться с Цзиньпином, несмотря на хорошие отношения с этим политиком.

«У меня очень хорошие отношения с Си Цзиньпином, но сейчас я не хочу с ним беседовать»,— сказал Трамп.

Ранее американский лидер сообщил со своей страницы в Твиттер, что иметь дело с Китаем «очень дорого». Трамп напомнил, что «не успели высохнуть чернила после подписания отличной сделки, как мир пострадал от чумы из Китая». Потерянные жизни не вернут даже сто таких сделок, добавил Трамп.

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