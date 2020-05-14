В Минздраве коронавирус COVID-19 сравнили с радиацией

Олег Гриднев – заместитель главы Минздрава РФ – во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и коронавирусом COVID-19 в Дагестане сравнил распространение коронавирусной инфекции с радиацией.

«Заболевание коронавирусом очень быстро распространяется, растет количество смертей, – цитирует чиновника пресс-служба Минздрава Дагестана. – Это как радиация, порой COVID-19 вообще не чувствуешь, но люди болеют, умирают. И с этим нам надо бороться всем вместе».

Кроме того, Гриднев отметил, что рост заболеваемости коронавирусом в Дагестане очень быстрый. По его мнению, это связано в первую очередь с тем, что население республики недостаточно серьёзно подошло к вопросу самоизоляции.

Напомним, согласно последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 3 095 человек, из них 26 человек умерли, 1 318 выздоровели.

Статистка по коронавирусу на 14 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 9 974 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 252 245 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 028 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 712 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (918 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+460).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 305 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 53 530 человека, за прошедшие сутки – 4 491.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.