В Москве начнут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в Москве с 15 мая начнётся массовое бесплатное тестирование на коронавируса COVID-19. По словам мэра, для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ).

Как написал Собянин на своём официальном сайте, к концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.

«Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной», - резюмировал градоначальник.

Ранее сообщалось, что Собянин объявил о переходе на новый уровень тестирования на коронавирус COVID-19. По его словам, речь идёт об Иммуноферментном анализе (ИФА) крови, который позволит довести число тестирований на коронавирус в российской столице до 100 тыс., а в перспективе - до 200 тыс. в сутки.

Статистка по коронавирусу на 14 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 9 974 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 252 245 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 028 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 712 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (918 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+460).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 305 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 53 530 человека, за прошедшие сутки – 4 491.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.