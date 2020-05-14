В России впервые за две недели выявлено меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России число выявленных случаев заболевания инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч, сообщает оперативный штаб. В общей сложности за истекшие сутки выявлено 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах. Без симптомов протекало заболевание у 40,6% новых пациентов. В общей сложности в России зарегистрировано 252 245 случаев заражения. Суточный прирост составил 4,1%. Число безвозвратных потерь составило за последние сутки 93 человека, общее число погибших достигло 2305. Выздоровело 5527 человек, за все время — 53 530.

Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве – 4712, всего в столице зафиксировано 130 716 случаев, далее следует Московская область (+918), в общей сложности 24 580 случаев заболевания. На третьем месте в Санкт-Петербург +460 (8945), в пятерке Нижегородская область +238 (5596), Ивановская область +102 (921).

На сегодня Россия занимает второе место в мире по численности заболевших после США, где насчитывается 1,39 млн заболевших. После России по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции следуют Великобритания (230,2 тыс.), Испания (228,6 тыс.) и Италия (222,1 тыс.).