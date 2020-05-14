Вход/Регистрация Подписка

В России впервые за две недели выявлено меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Москва, 14.05.2020
  • В России впервые за две недели выявлено меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

ТАСС

В России число выявленных случаев заболевания инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч, сообщает оперативный штаб. В общей сложности за истекшие сутки выявлено 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах. Без симптомов протекало заболевание у 40,6% новых пациентов. В общей сложности в России зарегистрировано 252 245 случаев заражения. Суточный прирост составил 4,1%. Число безвозвратных потерь составило за последние сутки 93 человека, общее число погибших достигло 2305. Выздоровело 5527 человек, за все время — 53 530.

Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве – 4712, всего в столице зафиксировано 130 716 случаев, далее следует Московская область (+918), в общей сложности 24 580 случаев заболевания. На третьем месте в Санкт-Петербург +460 (8945), в пятерке Нижегородская область  +238 (5596), Ивановская область +102 (921).

На сегодня Россия занимает второе место в мире по численности заболевших после США, где насчитывается 1,39 млн заболевших. После России по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции следуют Великобритания (230,2 тыс.), Испания (228,6 тыс.) и Италия (222,1 тыс.).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Металлурги спасают себя сами

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года
Новости партнеров

Tоп

  1. Не от мира сего
    Полифонический портрет современной России от Анны Меликян — фильм «Фея» должен был выйти в прокат после фестивальной премьеры на Кинотавре, где, наверняка, поборолся бы за гран-при. Но весь мир теперь переписывает сценарии и планы, поэтому создатели рискнули запустить картину в цифровой прокат — с 30 марта только на «КиноПоиск HD»
  2. Отпускные перспективы: откроют ли границы?
    Владимир Путин заявил накануне, что сейчас трудно сказать, когда и какие направления будут доступны для зарубежные поездок россиян. Зависит это, отметил он, прежде всего от других стран.
  3. Нерезиденты проверили рынок ОФЗ на прочность
    Иностранцы в марте сбросили рублевых облигаций на рекордные 10,3 млрд долларов, что привело к скачку доходности. Но уже к концу апреля ситуация на рынке стабилизировалась
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама