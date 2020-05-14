В школах отменят общие перемены, а также запретят общение между классами

После открытия школ в России все учебные заведения заработают по новому режиму, сообщает сайт Роспотребнадзора. Уточняется, что каждый класс будет учиться по своему расписанию. Делается это в целях максимального разобщения учащихся школы, говорится в рекомендациях ведомства. В документе предлагается изменить время начала первого урока для разных классов, а также время проведения перемен. Делается это в целях максимального разобщения классов, отмечается в рекомендациях.

Также будет запрещено общение между классами во время перемен и прогулок. Помимо этого, за каждым классом будет закреплена отдельная комната, где и будут проходить все занятия одного класса. Число учеников каждого класса по возможности необходимо будет сократить.

Запрещено будет объединять отдельные классы и группы в группы продленного дня, «вечерние дежурные группы» также будут упразднены.

Массовые мероприятия окажутся под запретом, а именно школьные праздники в актовых залах, которые актуальны для начального и среднего образования. Помимо этого ведомство рекомендует школам продумать максимальное пребывание учащихся на свежем воздухе, а также организовывать проведение физкультуры на улице, максимально сократив занятия спортом в закрытом спортзале.

На занятия в школу будут пропускать только после обязательной проверки температуры, как школьников, так и учителей. В школах будет проводится уборка и дезинфекции несколько раз в день, в ходе которой будут обрабатываться все контактные поверхности, от ручек дверей до унитазов. В классах установят аппараты для обеззараживания воздуха, помещения после каждого урока подлежат обязательному проветриванию. Столы, посуду и столовые приборы в столовой будут дезинфицироваться, а персонал пищеблока будет работать только в масках и перчатках.

Сами школы обязаны будут проводить усиленную работу «по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей», и контролировать, как учителя и ученики моют руки.