Вакцинация от COVID-2019 в России может проходить по «военному сценарию»

Как считает академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников, вакцинация от коронавируса в России может пойти по «военному пути». Мнением ученый поделился в интервью «Парламентской газете». Он напомнил, что в условиях военных действий и чрезвычайной ситуации существует особый принцип регистрации препаратов.

«По "нетрадиционному", или "военному", пути продвижения вакцины прививки начнут делать уже этой осенью или в преддверии зимы, учитывая высокую смертность и поражаемость населения», - считает Колесников.

Академик уточнил, что в этом случае прививать будут не все население, а только контингент, работающий «в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни». Колесников подчеркнул, что это крайний вариант развития событий и, если на него пойдут, то вакцинация отдельных категорий граждан начнется уже осенью или в преддверии зимы.

«Это нетрадиционный путь продвижения вакцины», - подчеркнул академик. Он добавил, что при всех других вариантах развития событий вакцинация начнется не раньше конца года.

«Если идти традиционным путем, то вакцина может появиться не раньше конца этого - начала следующего года», - добавил Колесников. Он сообщил также, что выбирать будут из сотни конкурентных вакцин на рынке, после чего будет запущен процесс производства, на который уйдет несколько месяцев.