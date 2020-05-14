Врач рассказал, почему необходимо носить перчатки в период пандемии коронавируса

Илья Акинфиев – главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы – рассказал почему необходимо носить перчатки в период пандемии коронавируса COVID-19. По его мнению, это нужно делать, так как в перчатках сложнее дотрагиваться до лица, а потому снижается риск заражения коронавирусом, передаёт ТАСС.

При этом он отметил, что использование медицинских перчаток и масок действительно порождает много споров и вопросов.

«Когда капельки вируса оседают на поверхности различных предметов, а человек, прикасаясь к ним, переносит их на руки, то далее, соприкоснувшись со слизистыми глаз либо рта, происходит заражение. Чтобы прервать такой путь, как раз и необходимо использовать перчатки», – подчеркнул специалист.

Кроме того, Акинфиев напомнил, что у перчаток две основные функции. Первая – когда человек их снимает после посещения грязных зон, руки остаются чистыми. Второе, теоретически руками в перчатках человек не трогает глаза и рот, так как психологически отталкивает их присутствие.

При этом инфекционист убеждён, что заразиться коронавирусом COVID-19 через кожу невозможно, так как она является барьером от инфекции.

Статистка по коронавирусу на 14 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 9 974 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 252 245 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 028 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 712 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (918 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+460).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 305 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 53 530 человека, за прошедшие сутки – 4 491.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.