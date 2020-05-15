Акционеры «ФСК ЕЭС» утвердили дивиденды и новый состав совета директоров

Так, по результатам 2019 года дивиденды выплатят в размере 0,009494338212 рублей на одну обыкновенную акцию на общую сумму 12,1 млрд рублей. Таким образом, с учетом промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года, суммарный объем выплат за 2019 год составит 23,3 млрд рублей.

В новый состав совета директоров вошли 11 человек. Среди них пять представителей компании «Россети», в том числе генеральный директор Павел Ливинский и его первый заместитель Лариса Романовская, два представителя министерства энергетики РФ Юрий Маневич и Владимир Фургальский, исполнительный вице-президент итальянского концерна «Эни С.П.А.» Эрнесто Ферленги, гендиректор ПАО «Полюс» Павел Грачев, управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» Игорь Каменской, член правления ассоциации «НП Совет рынка» Николай Рощенко.

Также были избраны члены ревизионной комиссии, полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) передали компании «Россети», а полномочия бывшего председателя правления «ФСК ЕЭС» (ныне исполнительный директор «Россетей») Андрея Мурова принято досрочно прекратить. Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, аудитором общества стало ООО «Эрнст энд Янг».