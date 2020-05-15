Акционеры Страхового Дома ВСК избрали новый состав Совета директоров

Акционеры Страхового Дома ВСК в ходе годового общего собрания утвердили годовой отчет компании, избрали новый Совет директоров и решили оставить в распоряжении общества чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 3,9 млрд рублей.

В обновленный Совет директоров вошли Алмазов Сергей Евгеньевич, Андриянкин Олег Владимирович, Гуцериев Саид Михайлович, Миракян Авет Владимирович, Тарновский Александр Яковлевич, Ужахов Билан Абдурахимович, Фролов Роман Николаевич, Цикалюк Сергей Алексеевич. Новым членом стала Сорокина Ольга Николаевна, которая работает в ВСК 10 лет. За это время под ее руководством были успешно реализованы ряд стратегических проектов, направленных на развитие и цифровую трансформацию бизнеса, создание экосистемы клиента и решены другие важнейшие задачи. В настоящее время Ольга Сорокина занимает должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Также в рамках собрания была утверждена бухгалтерская отчетность, отчет службы внутреннего аудита за 2019 год, выбраны члены ревизионной комиссии и утверждены внешние аудиторы – по РСБУ – АО «Аудиторская фирма «Мариллион», по МСФО – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В ходе заседания Совета директоров компании председателем был вновь избран Сергей Алексеевич Цикалюк, его заместителем Сергей Евгеньевич Алмазов. Был сформирован состав комитетов Совета директоров. Комитет по стратегии возглавил Авет Миракян, комитет по номинациям и вознаграждениям - Билан Ужахов. Комитет по аудиту и рискам - Сергей Евгеньевич Алмазов.