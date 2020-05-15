Вход/Регистрация Подписка

Акционеры Страхового Дома ВСК избрали новый состав Совета директоров

Москва, 15.05.2020

Акционеры Страхового Дома ВСК в ходе годового общего собрания утвердили годовой отчет компании, избрали новый Совет директоров и решили оставить в распоряжении общества чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 3,9 млрд рублей.

В обновленный Совет директоров вошли Алмазов Сергей Евгеньевич, Андриянкин Олег Владимирович, Гуцериев Саид Михайлович, Миракян Авет Владимирович, Тарновский Александр Яковлевич, Ужахов Билан Абдурахимович, Фролов Роман Николаевич, Цикалюк Сергей Алексеевич. Новым членом стала Сорокина Ольга Николаевна, которая работает в ВСК 10 лет. За это время под ее руководством были успешно реализованы ряд стратегических проектов, направленных на развитие и цифровую трансформацию бизнеса, создание экосистемы клиента и решены другие важнейшие задачи. В настоящее время Ольга Сорокина занимает должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Также в рамках собрания была утверждена бухгалтерская отчетность, отчет службы внутреннего аудита за 2019 год, выбраны члены ревизионной комиссии и утверждены внешние аудиторы – по РСБУ – АО «Аудиторская фирма «Мариллион», по МСФО – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В ходе заседания Совета директоров компании председателем был вновь избран Сергей  Алексеевич Цикалюк, его заместителем Сергей Евгеньевич Алмазов. Был сформирован состав комитетов Совета директоров. Комитет по стратегии возглавил Авет Миракян, комитет по номинациям и вознаграждениям - Билан Ужахов. Комитет по аудиту и рискам - Сергей  Евгеньевич Алмазов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Не от мира сего
    Полифонический портрет современной России от Анны Меликян — фильм «Фея» должен был выйти в прокат после фестивальной премьеры на Кинотавре, где, наверняка, поборолся бы за гран-при. Но весь мир теперь переписывает сценарии и планы, поэтому создатели рискнули запустить картину в цифровой прокат — с 30 марта только на «КиноПоиск HD»
  2. Нерезиденты проверили рынок ОФЗ на прочность
    Иностранцы в марте сбросили рублевых облигаций на рекордные 10,3 млрд долларов, что привело к скачку доходности. Но уже к концу апреля ситуация на рынке стабилизировалась
  3. Глава ФРС вынес вердикт американской экономике
    По словам Пауэлла, реакция США была «очень быстрой и мощной». Но чем дольше продлится пандемия, предупреждает он, тем вероятнее наступление спада в экономике, который приведет к разорению компаний и падению доходов домохозяйств
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама