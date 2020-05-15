Благосостояние пустили в расход

По данным министерства финансов, совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 г. составил 9 174,7 млн рублей, что эквивалентно 130,94 млн долл. По состоянию на 1 мая 2020 года объем ФНБ составил 12 405 770,3 млн рублей, или 10,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, что эквивалентно 168 352,2 млн долларов.

На 1 апреля текущего года объем фонда составлял 12,856 трлн рублей, что было эквивалентно 165,4 млрд долларов, или 11,3% ВВП. Объем ликвидных активов фонда на 1 мая составил 8,439 трлн рублей, что эквивалентно 114,5 млрд долларов, или 7,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл., за период с 15 декабря 2019 г. по 30 апреля 2020 г. составила 1 069,6 млн долл., что эквивалентно 78 821,6 млн рублей.

Снижение объема ФНБ на 450 млрд руб., или на 3,6%, в первую очередь, связано с укреплением российского рубля, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. Именно в апреле отечественная валюта продемонстрировала восстановление утраченных ранее позиций с почти 79 рублей за доллар к 75. Таким образом, изменение валютного курса за месяц составило более 4%. Ослабление иностранных валют, на долю которых приходится свыше 60% резервов и обеспечило дельту стоимости активов ФНБ к 1 мая.

К тому же немаловажным фактором динамике фонда служит механизм исполнения бюджетного правила, согласно которому недополученные доходы бюджета от сырья финансируются за счет резервных средств Фонда. При негативной динамике рынка энергоносителей и снижении котировок ниже 20 долларов за баррель, средств ФНБ должно хватить как минимум на три года, отмечает Михаил Зельцер. По оценкам БКС, в ближайшее время можно ожидать восстановление баланса спроса и предложения рынка энергоносителей и возвращение котировок выше 40 долларов за баррель, что неминуемо снизит давление и на ФНБ.

Что касается расходов Минфина, то, отмечает шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв, потрачено ничтожно мало, даже по российским меркам: по деньгам это меньше, чем две платных трассы М11 между Москвой и Петербургом. «Про это стыдно уже даже читать, не то что комментировать. А когда меня недавно европейские друзья мои спросили, где же ваш известный принцип "Русские своих не бросают", и почему ваше государство так трясётся за резервы, сидя на огромных денежных мешках, и почему толком не помогает в карантин ни терпящему бедствие бизнесу, ни лишённым дохода собственным гражданам, то я действительно не знал, что ответить. Потому что не хотелось ругать перед ними собственное российское правительство, о котором я ещё недавно писал достаточно много хорошего», — говорит он.

Имея пятые в мире золотовалютные резервы в эквиваленте более чем на полтриллиона евро, умудриться потратить из них в жесточайший кризис менее 1%, выглядит как непростительное попустительство, продолжает аналитик. Да, Европа только на прямую поддержку бизнеса тратит сотни миллиардов евро, и столько мы потратить не можем.

Но самый большой риск, говорит Пётр Пушкарёв, — пожадничать и так и не потратить то, что мы себе позволить можем, и достаточно легко: если уж не из моральных принципов, то хотя бы из тех соображений, что иначе потом придётся потратить средств намного больше. На санацию или латание дыр в банках, которые понесут убытки из-за кризиса неплатежей от разорившихся предприятий и от просроченных оставшимися без работы гражданами ипотек, на создание миллионов новых рабочих мест и на пособия по безработице.

Чтобы всего этого не случилось, ФНБ нужно израсходовать сейчас весь и без остатка, срочно, уверен эксперт. Ведь и после этого у нас ещё останется в резервах ЦБ порядка 40 трлн руб по нынешнему курсу. Понятно, что средства ФНБ размещены на отдельных учётных счетах в ЦБ и на депозитах в ВЭБ, а также частично вложены в ценные бумаги — например, в обыкновенные акции Сбербанка или в привилегированные акции некоторых других российских кредитных организаций, а также в иностранные долговые обязательства.

Однако это формальные моменты, и все мы помним, как ещё несколько лет назад в России существовал, например, ещё и отдельный Резервный фонд, который постепенно израсходовали и упразднили. ФНБ формируется по другим принципам, большей частью за счёт бюджетного правила, которое учитывает поступившие в казну налоги от "избыточных" доходов нефтянки. Но, принимая действительно стратегические решения в кризис, какой вообще смысл строго и формально разделять при планировании общую сумму резервов, аккумулированную ЦБ и накопления в ФНБ, в котором на сегодня собрано менее 25% от общей суммы государственной "подушки безопасности"? Оценивая посильные возможности государственной поддержке экономике и гражданам, естественно считать всё вместе.

Чтобы действительно оперативно залатать прорехи в экономике, читай — в бюджетах простаивающих и находящихся на грани разорения компаний, избегая при этом эффекта «тришкина кафтана» и появления тех же финансовых прорех уже на балансах банков — нужна помощь реальному сектору в объёмах минимум в пределах 4-6 трлн руб, что почти в 10 раз больше потраченных из ФНБ в апреле денег и будет составлять хотя бы 5,5% от ВВП уровня 2019 года, или менее половины от полного сегодняшнего объёма ФНБ, или считая по-другому, порядка 10-15% от всей совокупной суммы накопленных сейчас в ЦБ резервов. И, вероятно, понадобится примерно вполовину меньшая по размеру поддержка банковскому сектору. Но чем больше будет выделено денег на выживание бизнеса, тем меньшие суммы понадобятся в помощь банкам, считает аналитик.

В апреле Минфин планировал продать из средств ФНБ валюту из такого расчёта, чтобы выручить порядка 78 млрд руб, то есть всего продать предполагалось около 1 млрд долл, для покрытия бюджетного дефицита, возникшего из-за недополученных нефтегазовых доходов. Возможно, что валюты продали немного больше, что могло быть сделано из-за конъюнктуры текущих нефтяных цен, которые упали ещё более резко, чем ожидалось. Куда потрачены остальные апрельские деньги?

Вероятно, говорит Пётр Пушкарёв, на первые и, мягко говоря, копеечные социальные выплаты — по 2 тыс. пенсионерам, по 5 тыс. семьям с детьми, имеющими право на материнский капитал. Но государству пора повернуться лицом и к остальным своим гражданам: и к госслужащим, и ко всем, кто сейчас вынужденно не выходит на свою работу в частном секторе. Самое простое и правильное — это хотя бы вернуть всем простаивающим малым и средним предприятиям уплаченные ими за прошлый год в бюджет налоги, уверен Пётр Пушкарёв. Эти деньги возникли у государства не сами по себе — они заработаны этими же компаниями, и сейчас они им очень нужны, чтобы выжить, а потом — и чтобы снова в конце концов заработать и платить новые налоги.

Прощение будущих налогов, которое предложено сейчас — хорошо, но это даже не полумера, потому что до момента хотя бы теоретического расчёта этих будущих налогов многие представители малого и среднего бизнеса просто не смогут протянуть. Нужны субсидии: на зарплаты — на аренду производственных помещений (которую одновременно можно и нужно законодательно уменьшить, заметно ограничить, но не обнулить), на проценты по взятым кредитам (которые частично должно оплатить банкам государство, а не просто приказать всем банкам эти деньги безвозвратно списать.

И, конечно, на зарплаты — в размере не 1 МРОТ на сотрудника, а хотя бы 50-70% от обычных сумм в зарплатных ведомостях, разве что ограничив эти сумму какой-то предельной величиной, как это сделали во многих европейских странах, причём с гораздо меньшей государственной "подушкой безопасности". Пожадничаем сейчас, уверен Пётр Пушкарёв, — дорого заплатим потом, потерями уже созданного экономического потенциала да необходимостью использовать позднее деньги из того же ФНБ на восстановление части реальной экономики из пепла. Гораздо правильнее просто не дать ей сгореть прямо сейчас.