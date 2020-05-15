Драйвер спроса района Раменки. Мне бы в «Небо»

Застройщик и команда. Девелопер проекта – компания Capital Group в партнерстве с АФК «Система». Архитектурный проект разработало ТПО «Резерв», ландшафтный дизайн – британское бюро Gillespies и интерьеры лобби – Mad Architects. Генеральным подрядчиком является Ant Teq, дочерняя структура Ant Yapi. Инвестором строительства медицинского центра является группа компаний «Медси».

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Справка: Общая площадь комплекса составляет 157,3 тыс. кв. метров, в том числе 102,7 тыс. кв. метров жилья. В проект входят три башни: Family на 342 квартиры, Tandem на 435 квартир и Solo на 526 квартир. Это небоскребы высотой до 176 метров (51-52 этажа), фасады которых оформят металлическими панелями под серебристый металлик, а стилобатную часть – панелями под искусственный камень светлых тонов.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

Архитектура комплекса. Стиль жилого комплекса – современный конструктивизм. Дизайн фасадов создан таким образом, чтобы визуально уменьшить этажность небоскребов: основная часть площади отведена под остекление, окна соседних этажей объединены в блоки. Все три корпуса расположены на общем двухуровневом стилобате, где будут находиться коммерческие помещения и входные группы.

АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Квартирография. Площадь квартир в ЖК «Небо» начинается от 26 кв. метров. А высота потолков в квартирах составляет 3,3 метра. В Family и Tandem квартиры продаются без отделки, а в Solo – с чистовой отделкой или в формате White Box.

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Сроки строительства. Строительные работы на площадке начались в январе 2018 года, а в августе того же года был готов фундамент. Ввод комплекса в эксплуатацию ожидается в октябре-сентябре 2020 года.

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