Драйвер спроса района Раменки. Мне бы в «Небо»

Застройщик и команда. Девелопер проекта – компания Capital Group в партнерстве с АФК «Система». Архитектурный проект разработало ТПО «Резерв», ландшафтный дизайн – британское бюро Gillespies и интерьеры лобби – Mad Architects. Генеральным подрядчиком является Ant Teq, дочерняя структура Ant Yapi. Инвестором строительства медицинского центра является группа компаний «Медси».
Архитектура комплекса. Стиль жилого комплекса – современный конструктивизм. Дизайн фасадов создан таким образом, чтобы визуально уменьшить этажность небоскребов: основная часть площади отведена под остекление, окна соседних этажей объединены в блоки. Все три корпуса расположены на общем двухуровневом стилобате, где будут находиться коммерческие помещения и входные группы.
Квартирография. Площадь квартир в ЖК «Небо» начинается от 26 кв. метров. А высота потолков в квартирах составляет 3,3 метра. В Family и Tandem квартиры продаются без отделки, а в Solo – с чистовой отделкой или в формате White Box.