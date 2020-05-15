En+ Group поддержала «зеленый» алюминий

Крупнейший в мире производитель низкоуглеродного алюминия En+ Group и ведущий производитель чистой энергии, поддержала новый отчет Carbon Trust, призывающий к формированию единых стандартов для низкоуглеродного алюминия.

Carbon Trust – это международная организация основанная в 2001 году со штаб квартирой в Лондоне. Главная цель организации – создание системы экологически нейтрального производства во всем мире. И в первую очередь выстраивание системы по отслеживанию так называемого «карбонового следа» - объем выбросов углекислого газа (CO 2 ), выделяемого при производстве той или иной продукции. Для этого Carbon Trust разработала целый ряд стандартов и сертификатов. А компании, добившихся наиболее значительных результатов по уменьшению выбросов парниковых газов, удостаиваются премии Carbon Trust. Сегодня компания – признаваемый во всем мире эксперт по экологизации производства.

На этой неделе Carbon Trust выпустила отчет «О необходимости маркировки низкоуглеродного первичного алюминия». Этот документ включает в себя простую методологию определения «низкоуглеродной категории» и рекомендует внедрение такой маркировки для отделения низкоуглеродного алюминия от «высокоуглеродного» (проще, грязного) производства металла.

Не секрет что алюминий – крайне энергоемкий металл. Поэтому объем выбросов напрямую зависит от электростанции, питающей завод. Как следствие, углеродный след алюминия может отличаться в сотни процентов (например, если сравнивать грязные угольные ТЭЦ и экологически чистые ГЭС).

Carbon Trust, предлагая маркировку никоуглеродного алюминия, стремится подчеркнуть эти различия: маркировка «зеленого» алюминия будет подразумевать его «зеленые» корни и, как следствие, премиальность. Ведь многие потребители, готовы отдавать предпочтение товарам, наносящим меньший вред окружающей среде. Особо ярко этот тренд выражен в развитых странах.

Carbon Trust считает, что никоуглеродным алюминием можно назвать металл при производстве которого выбросы СО 2 составили менее – 4,5 тонн, на тонну произведенного алюминия. В оценку выбросов должен включаться весь производственный цикл: электролиз алюминия, производства анодов и литье алюминия, а кроме того и сжигание топлива при производстве электроэнергии. При этом компании, согласившиеся на низкоуглеродную маркировку, обязуются подтвердить оценку в течение двух лет с момента получения маркировки.

«Компания En+ Group абсолютно уверена, что только предоставляя четкую и последовательную информацию о содержании углерода в своих продуктах, производители алюминия могут позволить клиентам принимать действительно обоснованные решения о покупке. Вот почему мы приветствуем новый документ The Carbon Trust. Он представляет собой своевременный анализ действий для мировых производителей по повышению прозрачности углеродного следа. Такие данные крайне важны для любой отрасли, приверженной сокращению выбросов» - говорит исполнительный председатель En + Group Лорд Баркер.

Доступность информации об углеродном следе становится все важнее, как для крупных отраслевых клиентов, так и для конечных потребителей. Учитывая возможности использования алюминия в качестве одного из основных материалов для зеленого восстановления мировой экономики после COVID-19, систему информирования об углеродном следе необходимо выстроить в сжатые сроки. Кстати, многие международные производители алюминия, в том числе En + Group уже выпустили продукцию с «низким углеродным следом», но отрасли не хватает единого подхода к его маркировке в соответствии с критериями Carbon Trust.

«En+ Group считает, что восстановление после пандемии должно быть основано на экологически чистых материалах, для создания более крепкой и устойчивой экономики будущего. Это потребует реальных изменений в том, как мы все ведем бизнес, и исследование The Carbon Trust указывает на первые шаги, которые в срочном порядке должна предпринять наша отрасль» - заявил Лорд Баркер.

En+ Group давно выступает за прозрачность и раскрытие производителями алюминия углеродного следа. En+ Group была первой компанией в отрасли, заключившей коммерческие контракты с гарантированным углеродным следом и раскрытием углеродного следа вплоть до завода поставки металла. Кроме того, в прошлом году Группа обратилась к Лондонской бирже металлов с призывом внедрения обязательного информирования покупателей о выбросах парниковых газов при производстве металла.