Вход/Регистрация Подписка

En+ Group поддержала «зеленый» алюминий

Москва, 15.05.2020
Ведущее аналитическое агентство обозначило критерии низкоуглеродного алюминия. Это позволит сделать мировую экономику после кризиса более экологичной.

Крупнейший в мире производитель низкоуглеродного алюминия En+ Group и ведущий производитель чистой энергии, поддержала новый отчет Carbon Trust, призывающий к формированию единых стандартов для низкоуглеродного алюминия.

Carbon Trust – это международная организация основанная в 2001 году со штаб квартирой в Лондоне. Главная цель организации – создание системы экологически нейтрального производства во всем мире. И в первую очередь выстраивание системы по отслеживанию так называемого «карбонового следа» - объем выбросов углекислого газа (CO2), выделяемого при производстве той или иной продукции. Для этого Carbon Trust разработала целый ряд стандартов и сертификатов. А компании, добившихся наиболее значительных результатов по уменьшению выбросов парниковых газов, удостаиваются премии Carbon Trust. Сегодня компания – признаваемый во всем мире эксперт по экологизации производства.

На этой неделе Carbon Trust  выпустила отчет «О необходимости маркировки низкоуглеродного первичного алюминия». Этот документ включает в себя простую методологию определения «низкоуглеродной категории» и рекомендует внедрение такой маркировки для отделения низкоуглеродного алюминия от «высокоуглеродного» (проще, грязного) производства металла.

Не секрет что алюминий – крайне энергоемкий металл. Поэтому объем выбросов напрямую зависит от электростанции, питающей завод. Как следствие, углеродный след алюминия может отличаться в сотни процентов (например, если сравнивать грязные угольные ТЭЦ и экологически чистые ГЭС).

Carbon Trust, предлагая маркировку никоуглеродного алюминия, стремится подчеркнуть эти различия: маркировка «зеленого» алюминия будет подразумевать его «зеленые» корни и, как следствие, премиальность. Ведь многие потребители, готовы отдавать предпочтение товарам, наносящим меньший вред окружающей среде. Особо ярко этот тренд выражен в развитых странах. 

Carbon Trust считает, что никоуглеродным алюминием можно назвать металл при производстве которого выбросы СО2 составили менее – 4,5 тонн, на тонну произведенного алюминия. В оценку выбросов должен включаться весь производственный цикл: электролиз алюминия, производства анодов и литье алюминия, а кроме того и сжигание топлива при производстве электроэнергии. При этом компании, согласившиеся на низкоуглеродную маркировку, обязуются подтвердить оценку в течение двух лет с момента получения маркировки.

«Компания En+ Group абсолютно уверена, что только предоставляя четкую и последовательную информацию о содержании углерода в своих продуктах, производители алюминия могут позволить клиентам принимать действительно обоснованные решения о покупке. Вот почему мы приветствуем новый документ The Carbon Trust. Он представляет собой своевременный анализ действий для мировых производителей по повышению прозрачности углеродного следа. Такие данные крайне важны для любой отрасли, приверженной сокращению выбросов» - говорит исполнительный председатель En + Group Лорд Баркер.

Доступность информации об углеродном следе становится все важнее, как для крупных отраслевых клиентов, так и для конечных потребителей. Учитывая возможности использования алюминия в качестве одного из основных материалов для зеленого восстановления мировой экономики после COVID-19, систему информирования об углеродном следе необходимо выстроить в сжатые сроки. Кстати, многие международные производители алюминия, в том числе En + Group уже выпустили продукцию с «низким углеродным следом», но отрасли не хватает единого подхода к его маркировке в соответствии с критериями Carbon Trust.

«En+ Group считает, что восстановление после пандемии должно быть основано на экологически чистых материалах, для создания более крепкой и устойчивой экономики будущего. Это потребует реальных изменений в том, как мы все ведем бизнес, и исследование The Carbon Trust указывает на первые шаги, которые в срочном порядке должна предпринять наша отрасль» - заявил Лорд Баркер.

En+ Group давно выступает за прозрачность и раскрытие производителями алюминия углеродного следа. En+ Group была первой компанией в отрасли, заключившей коммерческие контракты с гарантированным углеродным следом и раскрытием углеродного следа вплоть до завода поставки металла. Кроме того, в прошлом году Группа обратилась к Лондонской бирже металлов с призывом внедрения обязательного информирования покупателей о выбросах парниковых газов при производстве металла.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Не от мира сего
    Полифонический портрет современной России от Анны Меликян — фильм «Фея» должен был выйти в прокат после фестивальной премьеры на Кинотавре, где, наверняка, поборолся бы за гран-при. Но весь мир теперь переписывает сценарии и планы, поэтому создатели рискнули запустить картину в цифровой прокат — с 30 марта только на «КиноПоиск HD»
  2. Нерезиденты проверили рынок ОФЗ на прочность
    Иностранцы в марте сбросили рублевых облигаций на рекордные 10,3 млрд долларов, что привело к скачку доходности. Но уже к концу апреля ситуация на рынке стабилизировалась
  3. Глава ФРС вынес вердикт американской экономике
    По словам Пауэлла, реакция США была «очень быстрой и мощной». Но чем дольше продлится пандемия, предупреждает он, тем вероятнее наступление спада в экономике, который приведет к разорению компаний и падению доходов домохозяйств
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама