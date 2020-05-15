Эпидемиолог рассказал, вернётся ли мир к «нормальная жизни» после завершения пандемии

Александр Гинцбург – директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – рассказал, вернётся ли мир к «нормальная жизни» после завершения пандемии коронавируса. По его мнению, не только лето, но и всю оставшуюся жизнь люди проведут с COVID-19, передаёт РИА Новости.

«Нормально жить мы будет только после того как начнём массово вакцинироваться», – пояснил эпидемиолог.

При этом он напомнил, что в каждой стране действует свой календарь прививок, а на изготовление вакцин выделяется много средств, иначе смертность была бы выше. По мнению Гинцбурга, вакцина появится в течение нескольких месяцев или до конца года.

«После этого, коронавирусная инфекция всё-таки станет управляемой и мир понемногу начнёт возвращаться к нормальной жизни», – резюмировал специалист.

Статистка по коронавирусу на 15 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 598 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 262 843 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 9 974 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 748 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (945 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+541).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 418 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 58 226 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.