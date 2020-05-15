В Италии вновь заговорили о возврате лиры

Пандемия коронавируса COVID-19 в числе многого прочего напомнила об очень непростых отношениях Италии, одной из основательниц как Европейского Союза, так и единой европейской валюты – евро, с объединенной Европой, безучастно смотревшей на то, как Рим из последних сил борется с коронавирусом. Финансовая обстановка на Апеннинах сейчас, как нетрудно догадаться, очень тяжелая. ЕЦБ позволил Риму обслуживать гигантский госдолг, оцениваемый в 2,4 трлн евро. Стоимость страхования от дефолта в марте выросла до максимального уровня после 2013 года, но процентная ставка по десятилетним гособлигациям несмотря на это осталась ниже 2%. Для сравнения: в 2011 г. она превышала 7%!

Итальянское правительство регулярно прибегает к помощи заимствований на финансовых рынках. Последнюю такую попытку Рим предпринял в среду. Она была успешной – было продано итальянских гособлигаций на 9 млрд евро.

Конечно, нынешний кризис отличается от кризиса 2011 года не только в количественном измерении, но и в качественном. Например, качественным состоянием политики, которая сейчас значительно сложнее и глубже, чем была десять лет назад.

В отличие, скажем, от Греции десятилетней давности у Италии сейчас есть существенное преимущество – у иностранных инвесторов итальянских облигаций, по данным Bank of Italy, более чем на 700 млрд евро. Это, между прочим, треть от суммарного объема облигаций правительства Италии. Это значит, что финансовые проблемы Италии сполна почувствует не только Европа, но и вся планета.

Итальянцам не нужно было предупреждение Еврокомиссии, которая заявила на прошлой неделе, что «вирусная» рецессия будет очень сильной и что она поставит под угрозу единство еврозоны. Они это знают и без Брюсселя, потому что сами причастны к ослаблению этого единства. Конечно, миллионы итальянцев, мягко говоря, недовольны тем, что и зона единой европейской валюты, и весь ЕС бросили их на произвол судьбы в тот момент, когда они отчаянно нуждались в помощи. Не удивительно, что за последние три месяца численность евроскептиков, требующих выхода как минимум из еврозоны, на Апеннинах существенно выросла.

Между тем, в еврозоне нет монолитного единства и кипят нешуточные страсти по многим вопросам, включая помощь членам еврозоны по восстановлению экономик. На прошлой неделе, к примеру, министры финансов участников еврозоны после долгих и жарких споров все же договорились разрешить фонду спасения выдавать очень дешевые кредиты без обязательных условий. На Апеннинах оппозиция главным образом в лице Маттео Сальвини выступает против таких займов. Они утверждает, что такие заимствования ослабят итальянский суверенитет.

В ходе обсуждении этого соглашения вновь вышла на поверхность знакомая по прошлому кризису острая борьба между «богатым» Севером и «бедным» Югом. Сейчас Италия, Франция и Испания выступали за поддержку проблемных стран всеми членами еврозоны, а ФРГ, Нидерланды и Австрия выступали против такой помощи.

Последним и наиболее громким залпом в этой войне стало решение немецкого верховного суда, поставившего под сомнение законность покупок ЕЦБ гособлигаций стран-участниц еврозоны. Напомним, огромные закупки главным европейским банком гособлигаций проблемных членов еврозоны на сотни миллиардов евро начались при предшественнике Кристин Лагард.

Сначала, появление Марио Драги, кстати, бывшего главы итальянского центробанка, в штаб-квартире ЕЦБ в Германии приветствовали. Достаточно вспомнить, что в начале 2012 года самая популярная немецкая газета Bild Zeitung даже подарила ему немецкий шлем XIX века и провозгласила почетным немцем. Однако восторги по случаю избрания итальянца Драги главным европейским банкиром продолжались недолго. День обнародования его плана поддержки евро при помощи закупок греческих, итальянских и испанских гособлигаций тот же Bild назвал «черным днем».

Даже без решения главного немецкого суда по ЕЦБ риски покупки итальянского долга сейчас достаточно высоки. При таком отношении богатых северных стран Италия вместе с другими «бедными» странами юга Европы могла, конечно, покинуть еврозону и вернуть собственную валюту, что значительно облегчило борьбу с кризисом в финансовой сфере. Достаточно вспомнить, как долго обсуждался вполне возможный отказ от евро Греции, наиболее проблемной страны во время кризиса 2011 года.

Десять лет назад несмотря на все разговоры о выходе Греции из еврозоны единая европейская валюту все же устояла. Большинство специалистов считают, что и сейчас Италия несмотря на призывы Сальвини провести референдум о выходе из еврозоны не откажется от евро. Хотя, конечно, даже оптимисты соглашаются, что сейчас в самый неподходящий момент может случиться какое-то ЧП, что вполне вероятно, потому что коронавирус горазд на сюрпризы. Понятно, что риски отказа Италии от евро и возврата к лире остаются. Причем, кроме субъективных причин (например, обиды итальянцев на «предательство» Брюсселя), имеются и объективные экономические предпосылки.

В первом квартале ВВП Италии снизился на 4,7%, что стало самым крупным снижением за четверть века. Однако худшее ждет Италию и, естественно, не ее одну впереди. Еврокомиссия, например, считает, что по итогам всего 2020 года ВВП Италии снизится на 9,5%! В результате и без того огромный госдолг Рима, который часто вполне справедливо называют «астрономическим», вырастет еще больше и превысит 150% от ВВП страны.