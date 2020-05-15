Газовая война может обрушить цены на СПГ до отрицательных значений

Недавние бурные события на нефтяных рынках, то есть огромный дисбаланс между спросом на нефть и ее предложением, заставил задуматься главных игроков газового сектора над тем, что им делать. Не исключено, что они могут последовать примеру коллег нефтяников и «загнать» цены на голубое топливо в минус.

По крайней мере, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) считает такой сценарий вполне вероятным и недавно предупредила об этом брокеров и биржи.

Главным обоснованием таких прогнозов является то, что газ, если можно так сказать, «живет» по тем же законам, что и нефть. На газовых рынках сейчас тоже слабый спрос и сильное предложение, в результате чего быстро заполняются газовые хранилища.

В наиболее сложном положении сейчас оказался главный производитель сжиженного газа (LNG) Катар, которому очень скоро наверняка придется или снижать производство, или что-то делать с обвалом цен. Кроме этого, в газовом секторе сейчас идут такие же войны, как и в нефтяном, за доли на рынке между главными производителями LNG, к которым, кроме Катара, относятся Россия, США, Австралия и Норвегия.

Положение Катара непростое, потому что он проигрывает при любом сценарии дальнейшего развития событий. Впрочем, снижение цен, то есть ценовая война по примеру нефтяного сектора, будет значительно опаснее для газовых рынков и особенно для американских газовиков.

Катар начал отправлять свой LNG в северо-западную Европу в феврале этого год после того, как пандемия коронавируса распространилась почти на всю Азию и резко снизила спрос на голубое топливо. Однако вскоре пандемия пришла и в Европу, и там спрос на газ в апреле тоже резко снизился.

Так же, как производителям нефти, газовикам сейчас приходится хранить газ в хранилищах. Qatar Petroleum, к примеру, делает это в терминале Брюгге, Бельгия, который она арендовала до 2044 года!

Но так же, как в нефтяном секторе, газовые хранилища быстро наполняются. Сейчас у берегов Катара стоят на якоре 17 супертанкеров-газовозов, значительно больше обычного числа в это время года.

К тому же, хранение сжиженного газа обходится значительно дороже, чем нефти, потому что он выпаривается. Потери от выпаривания составляют от 0,07 до 0,15% в день.

Низкая себестоимость производства катарского LNG, особенно, в Рас-Лаффане, может подтолкнуть Доху начать ценовую войну, то есть снизить цену газа. Однако это будет очень недальновидное решение, которое только продлит кризис, как это произошло совсем недавно с Саудовской Аравией, начавшей ценовую войну против России. С другой стороны, не менее болезненным может стать для Катара и снижение производства. Эмират уже и так понес большие убытки из-за снижения цен на газ. Доходы от экспорта LNG снизились с 21,316 млрд катарских риалов (5,76 млрд долларов США) в феврале до 15,913 млрд в марте. Однако несмотря на трудные времена Катару так же, впрочем, как США и Австралии удалось сохранить коэффициент использования газа на уровне почти 100%.

В январе 2019 г. Катар вышел из ОПЕК для того, чтобы играть более заметную роль на мировой арене. Он по-прежнему входит в Форум стран-экспортеров газа (GECF), но эта организация действует по менее жестким правилам, чем ОПЕК.

Цены на газ едва ли удастся удержать на нынешнем уровне даже при больших сокращениях производства, потому что рынок LNG уже находится в глубоком контанго. Причем, ситуация быстро приближается к суперконтанго.

После недолгого ралли цены на природный газ снизились до 1,63 доллара за миллион британских тепловых единиц, а летние фьючерсы продаются с большими скидками по сравнению с зимними.

В такой ситуации суперконтанго может возникнуть уже через считанные недели. Это заставит трейдеров покупать и хранить товар. По мнению аналитиков Bloomberg, запасы газа в американских хранилищах достигнут к концу октября рекордного уровня.