Вход/Регистрация Подписка

Газовая война может обрушить цены на СПГ до отрицательных значений

Москва, 15.05.2020
#СПГ
#Экономика
  • Газовая война может обрушить цены на СПГ до отрицательных значений

AP/TASS

Недавние бурные события на нефтяных рынках, то есть огромный дисбаланс между спросом на нефть и ее предложением, заставил задуматься главных игроков газового сектора над тем, что им делать. Не исключено, что они могут последовать примеру коллег нефтяников и «загнать» цены на голубое топливо в минус.

По крайней мере, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) считает такой сценарий вполне вероятным и недавно предупредила об этом брокеров и биржи.

Главным обоснованием таких прогнозов является то, что газ, если можно так сказать, «живет» по тем же законам, что и нефть. На газовых рынках сейчас тоже слабый спрос и сильное предложение, в результате чего быстро заполняются газовые хранилища.

В наиболее сложном положении сейчас оказался главный производитель сжиженного газа (LNG) Катар, которому очень скоро наверняка придется или снижать производство, или что-то делать с обвалом цен. Кроме этого, в газовом секторе сейчас идут такие же войны, как и в нефтяном, за доли на рынке между главными производителями LNG, к которым, кроме Катара, относятся Россия, США, Австралия и Норвегия.

Положение Катара непростое, потому что он проигрывает при любом сценарии дальнейшего развития событий. Впрочем, снижение цен, то есть ценовая война по примеру нефтяного сектора, будет значительно опаснее для газовых рынков и особенно для американских газовиков.

Катар начал отправлять свой LNG в северо-западную Европу в феврале этого год после того, как пандемия коронавируса распространилась почти на всю Азию и резко снизила спрос на голубое топливо. Однако вскоре пандемия пришла и в Европу, и там спрос на газ в апреле тоже резко снизился.

Так же, как производителям нефти, газовикам сейчас приходится хранить газ в хранилищах. Qatar Petroleum, к примеру, делает это в терминале Брюгге, Бельгия, который она арендовала до 2044 года!

Но так же, как в нефтяном секторе, газовые хранилища быстро наполняются. Сейчас у берегов Катара стоят на якоре 17 супертанкеров-газовозов, значительно больше обычного числа в это время года.

К тому же, хранение сжиженного газа обходится значительно дороже, чем нефти, потому что он выпаривается. Потери от выпаривания составляют от 0,07 до 0,15% в день.

Низкая себестоимость производства катарского LNG, особенно, в Рас-Лаффане, может подтолкнуть Доху начать ценовую войну, то есть снизить цену газа. Однако это будет очень недальновидное решение, которое только продлит кризис, как это произошло совсем недавно с Саудовской Аравией, начавшей ценовую войну против России. С другой стороны, не менее болезненным может стать для Катара и снижение производства. Эмират уже и так понес большие убытки из-за снижения цен на газ. Доходы от экспорта LNG снизились с 21,316 млрд катарских риалов (5,76 млрд долларов США) в феврале до 15,913 млрд в марте. Однако несмотря на трудные времена Катару так же, впрочем, как США и Австралии удалось сохранить коэффициент использования газа на уровне почти 100%.

В январе 2019 г. Катар вышел из ОПЕК для того, чтобы играть более заметную роль на мировой арене. Он по-прежнему входит в Форум стран-экспортеров газа (GECF), но эта организация действует по менее жестким правилам, чем ОПЕК.

Цены на газ едва ли удастся удержать на нынешнем уровне даже при больших сокращениях производства, потому что рынок LNG уже находится в глубоком контанго. Причем, ситуация быстро приближается к суперконтанго.

После недолгого ралли цены на природный газ снизились до 1,63 доллара за миллион британских тепловых единиц, а летние фьючерсы продаются с большими скидками по сравнению с зимними.

В такой ситуации суперконтанго может возникнуть уже через считанные недели. Это заставит трейдеров покупать и хранить товар. По мнению аналитиков Bloomberg, запасы газа в американских хранилищах достигнут к концу октября рекордного уровня.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Не от мира сего
    Полифонический портрет современной России от Анны Меликян — фильм «Фея» должен был выйти в прокат после фестивальной премьеры на Кинотавре, где, наверняка, поборолся бы за гран-при. Но весь мир теперь переписывает сценарии и планы, поэтому создатели рискнули запустить картину в цифровой прокат — с 30 марта только на «КиноПоиск HD»
  2. Нерезиденты проверили рынок ОФЗ на прочность
    Иностранцы в марте сбросили рублевых облигаций на рекордные 10,3 млрд долларов, что привело к скачку доходности. Но уже к концу апреля ситуация на рынке стабилизировалась
  3. Глава ФРС вынес вердикт американской экономике
    По словам Пауэлла, реакция США была «очень быстрой и мощной». Но чем дольше продлится пандемия, предупреждает он, тем вероятнее наступление спада в экономике, который приведет к разорению компаний и падению доходов домохозяйств
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама