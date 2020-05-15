Инфляция почувствовала себя плохо

Как говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в течение недели с 7 по 12 мая темпы роста потребительских цен в России составили 0%.

При этом с начала мая показатель вырос на 0,1%, с начала года — на 2,2%. В годовом выражении инфляция в РФ на 12 мая (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сложилась на уровне 3,1%.

По данным ведомства, за отчетный период в категории продовольственных товаров больше всего подорожала гречка — на 1,3%. В 13 субъектах РФ цены на нее выросли на 3,5% и более. Шлифованный рис поднялся в цене на 1%, черный чай — на 0,4%. В то же время цены на куриное мясо снизилась на 1%, на куриные яйца — на 0,9%, на сахар и маргарин — на 0,2%. Самое заметное подорожание наблюдалось в сегменте овощей и фруктов. Так, картофель вырос в цене на 2,3%, яблоки — 1,9%, капуста — на 1,8%, репчатый лук — на 1,5%, морковь — на 1,2%. Огурцы подешевели на 3,3%, помидоры — на 2,2%.

В секторе непродовольственных товаров выросли в цене лекарства. Например, рост цен на линекс и анальгин составил 0,5%, троксерутин подорожал на 0,2%. Вместе с тем бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) стал дешевле на 0,5%, ренни — на 0,2%. Сигареты с фильтром выросли в цене на 0,1%. Телевизоры подешевели на 0,4%, смартфоны — на 0,2%. Российские автомобили подорожали на 1,1%.

В целом, указывает директор АО «Казахтелеком» и ПСД «Кселл» Алексей Буянов, в мае была ожидаема низкая инфляция, так как вирус является дефляционным фактором, а импорт сильно упал, что и дает в итоге такую статистику. Причем потребительские цены падали в апреле в США, где экономика также испытала шок от последствий пандемии.

Конечно, считает аналитик, российская экономика в перспективе будет вести себя иначе — вполне вероятен рост инфляции в дальнейшем (ситуация может измениться к концу года), но вряд ли он будет значительным. Рост уровня безработицы и падение доходов населения — дезинфляционные факторы, и сейчас их влияние довольно сильное. Соответственно, в ближайшее время статистика по инфляции вряд ли резко изменится.

Нулевая инфляция — это хорошая новость для макрорегуляторов, сигнализирующая о том, что предыдущее снижение ставки не привело к инфляции, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. И о том, что до таргета 4% еще остался почти целый процентный пункт, если брать за отсчет текущую годовую инфляцию 3,1%. Можно предположить, говорит он, что если бы регулятор снизил ключевую ставку еще на 0,25 или 0,5 процентного пункта, то российская экономика в период кризиса получила бы возможность роста за счет роста кредитования как бизнеса, так и потребителей, которых нужно отучать экономить и снова прививать им привычку брать кредиты и наращивать за счет них потребление.

Низкая инфляция могла бы дать импульс обсуждению в правительстве идеи все-таки потратить часть ФНБ на прямые выплаты гражданам, как это сделали многие развитые страны, не боясь роста инфляции и видя, что домохозяйства, сидящие дома, нуждаются в наличных деньгах для оплаты услуг ЖКХ и покупки продуктов.

Почувствует ли население замедление роста цен в этом месяце? Скорее нет, говорит Алексей Антонов. Субъективно, цены на некоторые виды продуктов могут оставаться неподвижными, но динамика наблюдаемой инфляции в России всегда направлена вверх, это диктует сама природа развивающейся экономики, импортирующей большинство товаров народного потребления и экспортирующей ресурсы, в частности, нефть, газ и металлы. И достаточно вспомнить деноминации и даже девальвации прошлого — 1998, 2008, 2014 годов, чтобы понять, что один скачок курса рубля в течение недели на 100% по отношению к доллару, нивелирует месяцы и даже годы низкой инфляции, как будто их и не было.

По мнению аналитика, механизм сжатия потребления за счет экономии еще очень малоизучен: в развитых и развивающихся странах еще не было ситуации, когда миллионы людей сидели дома и не было возможности выйти на шоппинг. Это сжатие потребления может привести к глобальной перестройке как рынка потребительских товаров, так и рынка труда. Рост безработицы на 5-7 процентных пунктов также может перечеркнуть достижения по инфляции.

Добавим, что если говорить о собственно дефляции, то она не является благом для производителей. Для них это означает снижение цен на выпускаемую продукцию. Со снижением цен администативно боролись еще во время американской Великой Депрессии. Для нас это совершенно новая повестка. Возможно, говорить о ней и преждевременно, а то и вовсе излишне. Во всяком случае, если у производителей и продавцов появится объективаная (со стороны спроса) возможность повышения цены и они ею воспользуются, это будет очень неплохо для экономики.