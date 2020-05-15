Инфляция сошла на нет

Как говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в течение недели с 7 по 12 мая темпы роста потребительских цен в России составили 0%.

При этом с начала мая показатель вырос на 0,1%, с начала года — на 2,2%. В годовом выражении инфляция в РФ на 12 мая (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сложилась на уровне 3,1%.

По данным ведомства, за отчетный период в категории продовольственных товаров больше всего подорожала гречка — на 1,3%. В 13 субъектах РФ цены на нее выросли на 3,5% и более. Шлифованный рис поднялся в цене на 1%, черный чай — на 0,4%. В то же время цены на куриное мясо снизилась на 1%, на куриные яйца — на 0,9%, на сахар и маргарин — на 0,2%. Самое заметное подорожание наблюдалось в сегменте овощей и фруктов. Так, картофель вырос в цене на 2,3%, яблоки — 1,9%, капуста — на 1,8%, репчатый лук — на 1,5%, морковь — на 1,2%. Огурцы подешевели на 3,3%, помидоры — на 2,2%.

В секторе непродовольственных товаров выросли в цене лекарства. Например, рост цен на линекс и анальгин составил 0,5%, троксерутин подорожал на 0,2%. Вместе с тем бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) стал дешевле на 0,5%, ренни — на 0,2%. Сигареты с фильтром выросли в цене на 0,1%. Телевизоры подешевели на 0,4%, смартфоны — на 0,2%. Российские автомобили подорожали на 1,1%.

В целом, указывает директор АО «Казахтелеком» и ПСД «Кселл» Алексей Буянов, в мае была ожидаема низкая инфляция, так как вирус является дефляционным фактором, а импорт сильно упал, что и дает в итоге такую статистику. Причем потребительские цены падали в апреле в США, где экономика также испытала шок от последствий пандемии.

Конечно, считает аналитик, российская экономика в перспективе будет вести себя иначе — вполне вероятен рост инфляции в дальнейшем (ситуация может измениться к концу года), но вряд ли он будет значительным. Рост уровня безработицы и падение доходов населения — дезинфляционные факторы, и сейчас их влияние довольно сильное. Соответственно, в ближайшее время статистика по инфляции вряд ли резко изменится.

Нулевая инфляция — это хорошая новость для макрорегуляторов, сигнализирующая о том, что предыдущее снижение ставки не привело к инфляции, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. И о том, что до таргета 4% еще остался почти целый процентный пункт, если брать за отсчет текущую годовую инфляцию 3,1%. Можно предположить, говорит он, что если бы регулятор снизил ключевую ставку еще на 0,25 или 0,5 процентного пункта, то российская экономика в период кризиса получила бы возможность роста за счет роста кредитования как бизнеса, так и потребителей, которых нужно отучать экономить и снова прививать им привычку брать кредиты и наращивать за счет них потребление.

Низкая инфляция могла бы дать импульс обсуждению в правительстве идеи все-таки потратить часть ФНБ на прямые выплаты гражданам, как это сделали многие развитые страны, не боясь роста инфляции и видя, что домохозяйства, сидящие дома, нуждаются в наличных деньгах для оплаты услуг ЖКХ и покупки продуктов.

Почувствует ли население замедление роста цен в этом месяце? Скорее нет, говорит Алексей Антонов. Субъективно, цены на некоторые виды продуктов могут оставаться неподвижными, но динамика наблюдаемой инфляции в России всегда направлена вверх, это диктует сама природа развивающейся экономики, импортирующей большинство товаров народного потребления и экспортирующей ресурсы, в частности, нефть, газ и металлы. И достаточно вспомнить деноминации и даже девальвации прошлого — 1998, 2008, 2014, чтобы понять, что один скачок курса рубля в течение недели на 100% по отношению к доллару, нивелирует месяцы и даже годы низкой инфляции, как будто их и не было.

По мнению аналитика, механизм сжатия потребления за счет экономии еще очень малоизучен: в развитых и развивающихся странах еще не было ситуации, когда миллионы людей сидели дома и не было возможности выйти на шоппинг. Это сжатие потребления может привести к глобальной перестройке как рынка потребительских товаров, так и рынка труда. Рост безработицы на 5-7 процентных пунктов легко может перечеркнуть «достижения» по инфляции.