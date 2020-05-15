Каждая десятая компания в РФ оказалась на грани закрытия

Согласно опросу экспертов Ernst & Young, который был проведён с 24 по 30 апреля среди глав более 230 компаний, в РФ более 50% всех компаний сможет продержаться не более одного-трех месяцев в текущем режиме ограничений, а у 10% бизнес уже находится на грани закрытия.

При этом 15% респондентов отметили, что запаса прочности их бизнеса хватит всего на 3-6 месяцев. И лишь 24% руководителей уверены, что ограничительные меры, которые продолжают действовать в нашей стране, не представляют угрозу для выживания их компаний.

Среди малых и средних компаний (МСП) уже в конце апреля до 20% находились на грани закрытия. Для крупных частных компаний аналогичный показатель составил всего 7%, передаёт агентство «Интерфакс».

Однако средний запас прочности, как для МСП, так и для крупных частных компаний составил не более 1-2 месяцев. Так ответили 47% и 39% руководителей. В свою очередь подавляющее большинство топ-менеджеров крупных компаний с государственным участием (80%) не согласны с тем, что текущий кризис может привести к прекращению их деятельности.

Такое же количество опрошенных заявили о том, что в их отраслях присутствуют кризисные явления, связанных с ограничительными мерами в период эпидемии. 27% руководителей рассказали о снижении выручки на 50%. Еще 25% респондентов – о снижении выручки на 20-50%, 27% - о незначительном снижении выручки не более чем на 20%.

Статистика по коронавирусу на 15 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 598 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 262 843 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 9 974 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 748 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (945 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+541).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 418 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 58 226 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.