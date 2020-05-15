Курс доллара: названы очень сильные факторы ослабления рубля

В четверг вечером курс рубля чуть-чуть подешевел к доллару и немного подорожал к евро. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 73,95 руб., что на 0,5 коп. ниже уровня закрытия торгов среды. Курс евро составил 79,85, потеряв за сутки 06,5 коп.

Курс доллара онлайн можно посмотреть здесь

Таким образом, рубль отыграл потери первой половины дня, благодаря росту мировых цен на «чёрное золото». Напомним, накануне вечером нефть эталонных марок подорожала после публикации ежемесячного отчёта Международного энергетического агентства (МЭА), которое улучшило свой прогноз падения спроса на сырьё во втором квартале.

По данным на 19:00 мск на торгах Лондонской биржи стоимость июльских контрактов на «чёрное золото» марки Brent увеличилась на 3,56% – до 30,23 долл. за бочку. При этом июньские фьючерсы на сорт WTI на торгах Нью-Йоркской биржи подорожали на 2,89% – до 26,02 долл. за баррель.

Несмотря на рост мировых цен на нефть, рубль умеренно вырос к евро и даже немного просел к евро, так как в целом инвесторы в очередной раз продемонстрировали потерю интереса к риску, опасаясь второй волны эпидемии коронавируса COVID-2019 из-за постепенного возобновления экономической активности в ряде стран мира.

Кроме того, вчера трейдеры продолжали «переваривать» комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла относительно выхода экономики США из кризиса. Напомним, ещё в среду руководитель регулятора США заявил, о высоких рисках долгосрочного ущерба в американской и мировой экономике из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

«Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, - признался он. – Текущая рецессия значительно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны».

Пауэлл отметил, что восстановление экономики США будет длительным, а предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу со стороны государства является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для дальнейшего развития страны. Он также считает, что властям необходимо потратить ещё больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусом, не прошли даром.

Участники торгов опасаются, что в этих условиях мер будет недостаточно, чтобы обеспечить V-образное восстановление как американской, как и мировой экономики. При этом аналитики отмечают, что рост уровня безработицы по всему миру, а также массовые банкротства сопровождаются неуверенностью относительного возвращения к докризисному состоянию и опасениями второй волны COVID-19.

Прогнозы курса доллара от экспертов

В частности, Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» подчеркнул, что инвесторы с нетерпением ждут смягчения карантинных мер, опасаясь при этом новой волны пандемии. Кроме того, по его мнению, рынки негативно воспринимают ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином, связанное с вопросом возникновения коронавируса.

«Тем не менее, вчера рубль получил серьёзную поддержку с нефтяного рынка, где котировки на «чёрное золото» приободрил отчёт МЭА, благодаря чему рубль оставался в четверг одной из немногих валют EM, торговавшихся в плюсе. Думаю, что и сегодня нацвалюта удержит свои позиции в паре с долларом в районе 74,00 руб.», – предположил Кравченко.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» полагает, что при стабильных нефтяных котировках укреплению курса рубля может также поспособствовать повышенный интерес иностранных инвесторов к российским активам.

«Происходит это на фоне усиливающихся ожиданий смягчения ДКП Центробанком, что, тем не менее, не сильно скажется на движении рубля, как вверх, так и вниз. Поэтому, вероятнее всего в паре с долларом национальная валюта закончит неделю вблизи диапазона 74,00-74,50 руб.», – предположил он.

В свою очередь Иван Капустянский из Forex Optimum считает, что в длинную у рубля перспективы не самые радужные. По его нению, относительное спокойствие нынешнего курса рубля связано прежде всего с уравновешенностью рынка «чёрного золота». При этом он напомнил, что нефть пока держит котировки марки Brent вокруг сильного рубежа в 30 долл. за баррель, что локально сбалансировано сочетанием противодействующих факторов спроса и предложения.

«Но есть опасение, что данный фактор может стать преходящим, даже если цена нефти ещё немного повысится. В результате профицит бюджета сменится в течение 2020 года его дефицитом в 4% ВВП. И это по оптимистичной оценке Минфина. Пока это мало влияет на курс рубля, так как ЦБ РФ и Минфин активно продают валюту из ФНБ по «бюджетному правилу» и дополнительно, в рамках покупки рублёвых акций Сбербанка и иных интервенций», – подчеркнул эксперт.

Однако, как отмечает Капустянский, постепенно нарастание «дыры» в бюджете и дальнейшее падение экономики потребуют более радикальных мер – в виде роста заимствований, прямой эмиссии, снижения ключевой ставки регулятора и более активного расходования резервов. Всё это, по его мнению, очень сильные факторы ослабления рубля.

«Таким образом, учитывая указанные факторы, к осени следует ожидать падение нацвалюты в паре с долларом в коридор 75,00-80,00 руб. На такой сценарий уже сейчас ставят инвесторы на валютном рынке», – резюмировал эксперт.