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Лавров сообщил, что прежней свободы передвижения по миру больше не будет

Москва, 15.05.2020

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в мире не будет прежней свободы передвижения, как до пандемии коронавируса. Мнением чиновник поделился в интервью РБК.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю», - рассказал Лавров. Он уверен, что определенные меры, основанные на нынешней ситуации, будут приняты. Также глава МИД заявил, что восстановление массовых связей в мире займет длительное время, а само снятие ограничений будет постепенным и продолжительным.

Даже после снятия всех ограничений и появлении вакцины от коронавируса, «абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет», подчеркивает дипломат.

Ранее Лавров рассказал, что после спада пандемии не планируется вводить выездные визы для россиян. Глава МИД подчеркнул, что в подобных выездных визах нет никакой необходимости, кроме того, он никогда не слышал о подобных инициативах

Ранее в России продолжились ужесточать меры по борьбе с распространение коронавирусной инфекции. В ряде регионов введен режим самоизоляции, а также внедрены электронные пропуска на передвижение граждан.

За прошедшие сутки в России выявлено 10 598 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает 15 мая оперативный штаб. Общий прирост составил  4,2%, у  42,5% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. В общей сложности зарегистрировано 262 843 случая заражения, что заставляет Россию прочно закрепиться на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США.

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