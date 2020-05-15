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Медики поделились результатами лечения коронавируса антителами

Москва, 15.05.2020

Федеральное медико-биологическое агентство сообщает на своем сайте, что от лечения тяжелых пациентов с коронавирусом при помощи плазмы крови с антителами к COVID-2019 выздоровело только 8 пациентов из 20.

Лечение проходило в период с 30 апреля по 6 мая. У больных в крайне тяжелом состоянии эффект отсутствовал, говорится в презентации агентства.

«Первый опыт лечения гипериммунной плазмой реконвалесцентов в ФНКЦ ФМБА России: число больных - 20, без эффекта - 12, с клиническим эффектом – 8», - говорится в опубликованном на сайте ФМБА документе.

Уточняется, что эффект был у 8 из 9 пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, у 11 пациентов в крайне тяжелом состоянии эффекта не было.

В презентации также сказано, что накопленный опыт лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса препаратов с заявленной противовирусной активностью, показывает отсутствие явного эффекта. Препарат «Тоцилизумаб» способен блокировать лихорадку, однако, не способен уменьшить дыхательную недостаточность, отмечается в документе на сайте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 15 мая начнётся массовое бесплатное тестирование на коронавируса COVID-19. По словам мэра, для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ).

Как написал Сергей Собянин на своём официальном сайте, к концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.

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