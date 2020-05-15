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Онищенко рассказал об ожиданиях от вакцины против COVID-19

Москва, 15.05.2020

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко сообщил, что требования к вакцине против коронавируса, как для детей, так и для взрослых, будут очень высокие. При этом прививать население стоит только в случае эффективности не ниже 60%, рассказал он в интервью с НСН.

«Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60 процентов, ее не будет смысла прививать», - рассказал Онищенко. Он отметил, что в противном случае риск будет выше ожидаемой пользы, поскольку иммунная система у пожилых граждан не сможет «дать  адекватной реакции».

В ходе вакцинации от коронавируса главное избежать нарушения эмбрионального развития или тератогенности, а также реакции со стороны организма в виде температуры, поскольку «вводится чужеродный белок», уточнил Онищенко. Он вообще не видит острой необходимости в тотальной вакцинации населения, поскольку в России, по его словам, есть «большая когорта людей, которая естественным образом иммунизируется за счет легкого или бессимптомного течения заболевания».

Ранее сообщалось, что в России число выявленных случаев заболевания коронавирусом впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч. В общей сложности за истекшие сутки выявлено 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах. Без симптомов протекало заболевание у 40,6% новых пациентов. Всего в России зарегистрировано 252 245 случаев заражения. Суточный прирост составил 4,1%. Число безвозвратных потерь от коронавируса составило за последние сутки 93 человека, общее число погибших достигло 2305. Выздоровело 5527 человек, за все время — 53 530.

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