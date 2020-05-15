Прогноз погоды: синоптики удивили прогнозом на выходные

Ни дня без сюрприза – под таким девизом живут и работают российские синоптики, которые в очередной раз удивили жителей Русской равнины, на сей раз прогнозом погоды на выходные. Согласно данным метеорологов, в предстоящий уикенд в России климатическая ситуация вновь будет очень нестабильной.

Погода на выходные в Москве. Точный прогноз синоптиков

В Москве в предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, погода немного стабилизируется. После летней жары, накрывшей столицу в начале недели, осеннего холода, который неожиданно обрушился на регион в середине недели, к уикенду климатическая ситуация станет более спокойной.

Согласно данным столичного метеобюро, в субботу, 16 мая и в воскресенье, 17 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями, возможен сильный ливень. При этом мощный ветер, который наблюдался почти всю неделю в Москве, к выходным стихнет.

Ночи останутся холодными – по прогнозу синоптиков, воздух после полуночи будет остывать до плюс 5-7 в черте города и до нуля – плюс 2 в Подмосковье. Днём станет немного теплее – плюс 13-15. Однако такой температурный фон будет всё равно сразу 4-5 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, ожидается северо-западный ветр – до 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Напомним, со среды 1.3 мая столичный регион находится под влиянием холодного арктического фронта. При этом на высоте 1,5 км температура воздуха все эти дни отрицательная – примерно минус 5. А сильный ветер способствовал проникновению холода в приземный слой.

Несмотря на солнце, которое в последние дни всё-таки иногда радовало москвичей, максимальная температура в четверг и пятницу достигала всего плюс 12. Но по ощущениям такие температурные показатели ощущались градусов на 2-3 ниже.

Погода в Сибири на выходные

А вот в Сибири, где в некоторых регионах на этой неделе столбики термометров поднимались до фантастических для середины мая плюс 35-36, жара, пусть и не такая аномальная, но сохранится и в выходные. Например, в Алтайском крае в субботу, 16 мая ожидает плюс 25-26 в тени, на солнце – около плюс 30. В воскресенье, 17 мая здесь будет ещё теплее – плюс 26-28 в тени и до 31 градусов выше нуля на солнце.

В Новосибирской области после 30-градусной жары, к субботе столбики термометров опустятся почти на 10 градусов – до плюс 21-22. При этом станет пасмурно и пойдёт небольшой дождь. Но уже в воскресенье, 17 мая облака вновь рассеются, выглянет солнце, которое прогреет воздух до плюс 25-27.

Вновь синоптики удивили прогнозом погоды на выходные и жителей Кемеровской области. Здесь также в субботу немного станет свежее – плюс 23-24, возможны кратковременные осадки. В воскресенье же вновь в Кузбасс вернётся жара – днём на солнце градусники будут показывать плюс 27-29.

Тепло будет в предстоящий уикенд даже в Красноярском крае, где до середины мая обычно местами лежит ещё снег. В эти же выходные, например, в Красноярске, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 20-22. И даже небольшой дождь вряд ли испортит настроение местным жителям.

По-прежнему, выше климатической нормы будет держаться температурный фон в эти выходные в Томской и Омской областях, а также в республике Тыва.

Погода в Приморье на выходные. Прогноз синоптиков

А вот жителей Приморья синоптики предупредили о новом сильном ударе стихии. По прогнозу метеорологов, ухудшение климатической обстановки в регионе произойдёт на предстоящие выходных. Осадки начнутся ещё днем в субботу и продолжатся до воскресенья.

Так, во Владивостоке днём в субботу ожидается проливной дождь с небольшим количеством осадков. В ночь на воскресенье также пройдёт ливень. Как предупреждают синоптики, всего за 6 часов может выпасть более 14 мм осадков.

При этом воздух после полуночи будет остывать до плюс 6-7, в светлое время суток- до плюс 10-12.

Прогноз погоды на выходные в СПб

Вновь удивили синоптики прогнозом погоды и жителей Санкт-Петербурга. По данным метеорологов, в предстоящие выходные здесь вновь ожидается мокрый снег с дождём, что даже для привычного к климатическим сюрприза города на Неве, всё-таки как-то необычно.

При этом, по информации официального сайта Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 16 мая и в воскресенье, 17 мая в ночные часы воздух может остывать до нуля градусов. В утренние часы столбики термометров станут подниматься до плюс 2-3, а днём - не выше 10-11 градусов тепла.