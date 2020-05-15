Производители перчаток предупредили об опасности «масочно-перчаточного режима»

Врачи, работники химической и пищевой промышленности вскоре могут столкнуться с дефицитом такого необходимого им средства защиты, как латексные и нитриловые перчатки. Произойти это может уже через несколько недель. Причина – введение в ряде регионов «масочно-перчаточого» режима.

Об этом предупредили правительство производители этих изделий, сообщил Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию «СИЗ», которая объединяет более 500 предприятий-производителей средств индивидуальной защиты. Сегодня в стране производят около 3,5 млн пар латексных и нутриловых перчаток в месяц. Но изделия эти – одноразового использования, и для того, чтобы обеспечить еще и население, такой объем явно недостаточен.

Производители СИЗ считают, что население может с таким же успехом защищать руки тканевыми, трикотажными либо кожаными перчатками, оставив специальные средства для тех, кому они жизненно необходимы для работы.

Кроме того, в Ассоциации предложили включить все виды СИЗ в списки товаров для госрезерва, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации не столкнуться с их отсутствием. Причем производители считают, что в госрезерв нужно приобретать не только готовые изделия, но и сырье для их изготовления.

По информации Ассоциации «СИЗ», примерно 60% мирового объема латексных перчаток производится в Малайзии. Там выращиваются каучуковые деревья, из которых добывается каучук для их изготовления, и размещены сами производственные мощности. Но в карантин, введенный из-за пандемии коронавируса все они остановились, распустили работников. Сейчас выпуск перчаток восстанавливается, но производители столкнулись с дефицитом и рабочих, и сырья – ранее заготовленное испортилось, и теперь каучук приходится добывать снова.

Правда, как уверяет Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, дефицит защитных перчаток в России не грозит – «запасы созданы больше чем на 90 дней».

Сегодня, по его данным, 30 тысяч перчаток производится внутри страны, и объемы планируется серьезно нарастить уже к лету. Кроме того, Россия закупает их в Китае.

Уже к концу лета, сообщил глава Минпромторга ТАСС, в нашей стране будет производиться до полумиллиона тысяч пар защитных перчаток в сутки. Так что хватит не только для того, чтобы полностью удовлетворить внутренний спрос, но появится возможность и экспортировать эти изделия в другие страны.

«Масочно-перчаточный» режим ввели уже несколько регионов страны, в первую очередь, лидеры по числу зараженных – Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург. Там ношение средств защиты в общественных местах стало обязательным, нарушителей ждет штраф, в столице – от 4 до 5 тысяч рублей.

В России на текущий момент выявлено 262 843 заболевших, в том числе, 10 598 человек – за последние сутки, скончались 2 418 зараженных коронавирусом, 58 226 человек выздоровели.