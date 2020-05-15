Психологи рассказали о психологическом состоянии россиян после пандемии

После завершения пандемии коронавирусной инфекции, а также снятия всех ограничений, скорее всего, резко пошатнется психологическое состояние людей, считает психолог Евгений Фомин.

Несмотря на победу в борьбе с коронавирусом, а также возврат к нормальному образу жизни, стресс от пережитого уйдет не сразу, добавил медик. Он предположил, что после эпидемии COVID-19 большая нагрузка ляжет на психологов.

«Я предполагаю, что после того, как закончится коронавирусная эпидемия, начнется эпидемия психических расстройств», - рассказал Фомин в интервью телеканалу «360». Он отметил, что уже сегодня возросло количество людей, обращающихся за психологической помощью. Главной проблемой для пациентов психологов являются тревожные депрессивные состояния.

«Пока люди находятся в стрессовом тонусе, то есть пока они ощущают угрозу жизни, они более-менее компенсированы», - считает медик. Эксперт спрогнозировал, что, как только «уйдет стресс, уйдет угроза жизни, появится определенная стабильность, то переживаемый сейчас стресс даст о себе знать».

Ожидается, что самыми распространенными психическими расстройствами станут депрессии, панические атаки, тревожные состояния, невротические и импульсивно-компульсивные расстройства.

Коллега Фомина врач-психиатр Борис Менделевич, ранее также заявлял, что после выхода из режима самоизоляции стоит ожидать всплеска психических расстройств населения. В этой связи важно уже сегодня уделять должное внимание работе психологов и психиатров, а также центров доверия и горячих линий, куда граждане смогут обратиться за помощью.