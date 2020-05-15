Работы на всех строительных площадках компании AFI Development в Москве возобновлены

По словам первого заместителя генерального директора AFI Development Евгения Поташникова, все строительные площадки подготовлены с учетом городских регламентов обеспечения безопасности сотрудников в условиях пандемии COVID-19. «В частности, при доставке рабочих на стройплощадки в транспорте между ними обеспечивается безопасное расстояние. В столовых, на пунктах раздачи, нанесена разметка, а сами обеды разграничены по времени, чтобы в помещениях не скапливалось большое количество человек одновременно. На стройплощадках также установлены санитайзеры, и будут выдаваться маски и средства дезинфекции рабочих мест. Кроме того, на всех объектах будут оборудованы и укомплектованы медпункты, где каждый работник стройки перед допуском на стройплощадку будет проверяться на наличие признаков респираторных инфекций», - рассказал Евгений Поташников.

В Московской области компания возводит жилой комплекс «Одинбург», и, в соответствии с постановлением Губернатора МО, стройка здесь будет возобновлена в следующий понедельник, 18 мая.

Напомним, AFI Development в апреле этого года была включена в список системообразующих предприятий строительной отрасли России. Компания возводит в Москве и Московской области жилые комплексы бизнес и комфорт-класса, офисные и бизнес-центры, обеспечивая рабочими местами более 5 тыс. человек. Общий объем строительства жилых объектов в 2020 г. составляет около 480 тыс. кв.м, еще около 230 тыс. кв.м компания намерена вывести на рынок в течение этого года.

Справка о компании AFI Development

Выход на российский рынок: 2001 г.

Системообразующее предприятие строительной отрасли России. Объем проектов на стадии строительства в Москве в 2020 г.: более 500 тыс. кв.м.

Международная девелоперская компания AFI Development основана в 2001 г. и специализируется на реализации масштабных строительных проектов в Москве и Московской области. Объем реализованного строительства составляет более 960 тыс. кв.м, в структуру портфеля компании входят объекты жилья, коммерческой и социальной инфраструктуры: жилые и торговые комплексы, офисные и гостиничные здания, проекты благоустройства городской среды, проекты редевелопмента промышленных территорий.

Знаковыми проектами компании стали столичный торгово-развлекательный центр «АФИМОЛЛ Сити», бизнес-центры и элитные жилые комплексы «Аквамарин» и «Четыре ветра», бизнес-отель «Аквамарин», клубные кварталы «Резиденции Композиторов» и «Резиденции Архитекторов». Сейчас компания реализует 5 жилых проектов в Москве и Московской области, а также 2 крупных БЦ в центре столицы.

В Москве под управлением AFI Development возводятся многофункциональный жилой комплекс «Сиреневый Парк» (район Метрогородок), жилые комплексы бизнес-класса «Резиденции Композиторов» (Даниловский район), «Резиденции Архитекторов» (Басманный район), Silver (Свиблово). Проекты ЖК «Резиденция Архитекторов» и «Резиденция Композиторов» возводятся в рамках программы редевелопмента промышленных территорий.

В 2019 г. только в Москве компания AFI Development ввела в эксплуатацию 236 тыс. кв.м. На сегодняшний день на стадии возведения суммарно находится порядка 275 тыс. кв.м.

В 2020 г. Компания планирует дополнительно вывести в продажу еще около 230 тыс. кв.м. недвижимости:

- 2 этап жилого комплекса Silver - 53-х этажное жилое здание со стилобатной частью.

- 4 этап жилого комплекса «Резиденции Архитекторов».

- 3 и 5 этапы проекта «Сиреневый парк» под управлением AFI Development.

Таким образом, общий объем строительства в г. Москве в 2020 г. насчитывает более полумиллиона кв.м.