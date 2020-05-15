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«Роснефть» отчиталась о результатах

Москва, 15.05.2020

Как говорится в сообщении на официальном сайте «Роснефть», в I квартале 2020 года выручка компании снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,765 трлн рублей ($27,6 млрд).

В «Роснефть» отмечают, что  снижение выручки в рублях обусловлено падением мировых цен на нефть из-за распространения коронавирусной инфекции. Уточняется, что по сравнению с аналогичным показателем 2019 года выручка в рублевом эквиваленте упала на 20,6%.

«Снижение выручки в рублевом эквиваленте относительно IV кв. 2019 г обусловлено падением мировых цен на нефть (-18,5%), вызванного снижением спроса в связи с эпидемией COVID-19 и негативными ожиданиями участников рынка в преддверии прекращения действия соглашения ОПЕК+, а также снижением объемов реализации нефти и нефтепродуктов», - говорится в сообщении «Роснефти».

В общей сложности «Роснефть» получила чистый убыток в размере 156 млрд рублей, сохранив при этом положительным показатель свободного денежного потока на уровне 219 млрд рублей ($3,5 млрд).

В компании отмечают значительное ухудшение макроэкономического окружения, в котором работает компания. Данный факт значительно повлиял на финансовый результат. Тем не менее негативные неденежные статьи не оказали влияния на способность компании генерировать свободный денежный поток, который в I кв. 2020 г. составил 219 млрд руб., говорится в сообщении «Роснефти».

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