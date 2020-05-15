Рынок завершил неделю противоречиво

Нефть Brent поднялась до 32 долларов, а вместе с ней и индексы. Ряд российских компаний заявили о намерении не выплачивать дивиденды, Роспотребнадзор признал, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется.

В пятницу Индекс Мосбиржи в четверг подрос на +0,14% до 2593,91 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,41% до 1107,49 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:50 мск стоила – 32,17 долларов за баррель (+3,34%). Российская валюта на этом фоне более-менее стабильна – 73,65 рублей за доллар.

Лучше рынка торговались акции строительной ЛСР (+3,08%), ранее группа сообщала о росте продаж недвижимости в первом квартале на 19%. Вторую сессию подряд росли котировки «Сургутнефтегаза» (обыкновенные +2,20%, а «префы» -1,05%). Росли акции МТС (+1,59%), при этом входящая в группу МГТС (обыкновенные -7,55%, «префы» -16,49%) отказалась выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. Такое же решение приняли акционеры генерирующей компании «Квадра» (обыкновенные -3,13%, «префы» (-4,1%) и одного из крупнейших обувных ритейлеров «Обувь России» (-1%).

Акции нефтяных компаний и розничных сетей показывали разнонаправленную динамику. Котировки «Роснефти» несмотря на убыток по итогам первого квартала росли (+0,84%), в плюсе были и акции «Газпром нефти» (+1,12%), «Лукойла» (+0,09%). При этом акции «Татнефти» торговались разнонаправленно (обыкновенные -1,61%, а «префы» +0,08%). Котировки «Магнита» (+1,04%) шли вверх, X5 Retail group вниз (-2,93%).