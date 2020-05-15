Нехватка средств защиты наконец признана официально

Коллективная защита

Средства индивидуальной защиты оказались слабым звеном систем здравоохранения практически во всех странах. Россия, к сожалению, редким исключением не стала. Глава отечественного Минздрава Михаил Мурашко на этой неделе отметил, что сейчас ситуация с обеспечением медиков столь необходимыми изделиями, конечно, улучшилась, но говорить о полном решении проблемы еще рано.

По словам Михаила Мурашко, если в красных зонах (там, где идет непосредственная работа с пациентами с подтвержденным коронавирусом) вопрос более-менее разрешился, то в «амбулаторно-поликлиническом звене и еще в ряде мест случаются перебои». Что это за места, министр не уточнил. Как и того, насколько серьезные «перебои». А ведь ситуация меняется чуть ли не ежедневно.

«У нас был, например, в нашей практике такой случай, когда в день Х больница на уровне руководства говорила, что «все есть, ничего не нужно», даже в ответ на какие-то предложения о помощи. В день «Х+2» больница звонила и просила привезти хоть что-нибудь, потому что ее перепрофилировали под ковид и уже стали завозить пациентов, и люди (врачи) оказались просто голые, совершенно не защищенные», — рассказывает директор по развитию Фонда «Не напрасно» Зоя Попова.

О масштабах нехватки СИЗов, медицинского оборудования, других необходимых вещей говорят, по большей части, не больницы: выносить сор из избы у нас не принято. Хотя опрос, проведенный газетой «Коммерсантъ» в начале мая в профессиональной соцсети медиков «Доктор на работе» наглядно продемонстрировал, насколько остро стоит проблема: об отсутствии полноценно защищаться от коронавируса заявили 70% медработников. Но они обсуждают это в закрытых сообществах, а если и рассказывают о проблеме прессе, то, чаще всего, анонимно.

В сложившейся ситуации основным рупором стали благотворительные фонды и движения, как работавшие ранее, так и так и новые, появившиеся на волне коронавируса и сосредоточившиеся на конкретной проблеме. Хотя даже к ним обращаются далеко не все, ведь официально заявки должны оформляться через главврачей, но не каждый руководитель на это пойдет. В таких ситуациях выручают частные благотворители (топ-менеджеры и собственники компаний), самостоятельно закупающие СИЗы по собственным каналам и передающие их больницам напрямую.

«Мы сейчас находимся в беспрецедентной ситуации. Ни одна страна не справляется с обеспечением врачей и пациентов всеми необходимыми защитными средствами. Расход всего: от антисептических средств до защитных костюмов — идет колоссальный. Поэтому независимо от государственных поставок в ситуацию обязательно должны включаться благотворители. Иначе наши врачи и пациенты просто окажутся незащищенными», — комментирует ситуацию директор Фонда по борьбе с лейкемией Анастасия Кафланова.

Организация подключилась к закупкам антисептиков и защитных средств для врачей и пациентов клиник, с которыми сотрудничает. «Лейкоз не может уйти на карантин. Жаль, что некоторые клиники предпочитают замалчивать проблемы. Ситуация везде сейчас сложная, мы видим это. Да, есть официальные поставки, но, чтобы закрыть все потребности, должны подключаться все», — добавляет Кафланова.

Фонд профилактики рака «Не напрасно», фонды «Живой», «Лавка радостей», «Правмир» и AdVita объединили свои ресурсы и «подхватывают» заявки от больниц, которые поступают к ним через единое информационное окно. По данным, опубликованным на едином портале, совместными усилиями фонды уже закупили оборудование для 91 больницы на 77,848 млн рублей.

Волонтерским движением «Врачи, вы не одни» за все время существования проекта было закуплено и получено от благотворителей СИЗ почти на 5,5 млн рублей. Посылки отправились уже в 209 больниц по всей стране. «За время существования проекта «Врачи, вы не одни» нам поступили пожертвования более чем от 1000 человек, общей суммой более 3 млн рублей. Несколько компаний сами закупили СИЗ и передали их нам для медиков. Конечно, это очень небольшой объем в масштабах страны», – рассказывает команда проекта.

Движение оказывает помощь тем, кто о ней попросит, без официальных запросов: врачи пишут сообщения в Телеграмм-чат о том, в чем именно нуждаются, а волонтеры стараются найти нужные СИЗы, купить и передать докторам. При этом, в отличие от крупных фондов «Врачи, вы не одни» имеют возможность выкупать СИЗ у частных лиц маленькими партиями, что, безусловно, увеличивает скорость реагирования на заявки. Правда, сейчас проблем с поставщиками, в целом, уже нет. «В России сейчас ситуация начинает стабилизироваться. Предприятия, выпускающие средства защиты смогли нарастить объемы производства», — поясняет волонтер движения Екатерина Горячева, — «Самая большая сложность — найти средства защиты по адекватным ценам».

При учете того, что все фонды и движения оказывают больницам помощь совершенно безвозмездно, а средства получают через пожертвования, вопрос цены – один из самых болезненных. «Мы остро нуждаемся в пожертвованиях, чтобы помочь тем, кто присылает новые заявки», — говорят волонтеры.

Маска, я тебя знаю

Сейчас маски снова появились не только в аптеках: они лежат даже на кассах и прилавках продовольственных магазинов. Только вот стоят они в розницу 35-40 рублей за штуку. Тогда как до пандемии их можно было приобрести по цене чуть ли не в 10 раз ниже нынешней, а себестоимость вообще находилась в районе рубля. А ведь это даже не те средства, которые, по идее, нужны врачам, в случае с которыми речь идет уже о профессиональной защите. И здесь ценник вырастает в разы.

Понятно, что спрос рождает предложение, а дефицит — спекулянтов, стремящихся максимально заработать на чужих проблемах. Но речь идет отнюдь не о производителях самих СИЗов. Конечно, они тоже не похожи на рыцарей в сияющих доспехах, но многие предприятия и отдельные предприниматели были готовы перепрофилировать свое производство, для выпуска средств индивидуальной защиты, а также оборудования, в котором медицинские учреждения также остро нуждаются. И столкнулись с буквально ушедшими в атмосферу ценами на сырье.

Как сообщили «Ведомостям» в «Ростехе», стоимость сырья для медицинских масок и защитных костюмов (речь идет о полимерной ткани СМС — спанбонд-мельтблаун-спанбонд) у спекулянтов взлетела в пять раз: с 300 до 1500 рублей за килограмм. При этом находящаяся под управлением госкорпорации «Росхимзащита» покупает 40% всего имеющегося в России сырья, причем по 165-305 рублей за килограмм. Другие участники отрасли обеспокоены растущим дефицитом и тем, что сырье им придется покупать за рубежом. А мировые цены на него тоже взлетели в 5-10 раз. Некоторые уже говорят о том, что будут вынуждены свернуть производство: с одной стороны власти всех уровней требуют от них социальной ответственности и соответствующих цен, с другой — рынок требует многократного увеличения расходов на производство.

Собственно, цены — это еще одна причина, почему больницы вынуждены обращаться за помощью к фондам и волонтерам. По идее, закупкой СИЗов должны заниматься сами медицинские учреждения. Но бюджеты, составлявшиеся и утверждавшиеся в прошлом году, не были рассчитаны ни на резко возросшую потребность в средствах защиты, ни на нынешние цены. Те, кто может, в срочном порядке перенаправляют имеющиеся средства. Но такая возможность есть у единиц.

Еще один проблемный аспект — неповоротливость госмашины. Все приобретения оборудования, средств защиты больницы должны совершать через систему госзакупок. А это требует дополнительного времени. Не говоря уже о сроках поставок. Рассмотрим один (случайно выбранный) пример: заказчик ГУЗ «ДКМЦ Г. ЧИТЫ» разместил заказ на закупку 500 упаковок одноразовых хирургических масок. Дата начала подачи заявок — 14 мая. Дата окончания рассмотрение заявок — 25 мая. Электронный аукцион назначен на 26 мая. Поставка заказа осуществляется в течение 25 календарных дней после даты заключения госконтракта. Правда, с возможностью досрочной поставки. Но если исключить ее, то получается, что до момента получения масок пройдет не меньше месяца.

И это — просто маски. Если посмотреть на более сложную категорию, например, аппараты ИВЛ, то здесь речь идет уже не о месяцах. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, по состоянию на 30 апреля, различными ведомствами и учреждениями в марте-апреле были заключены контракты на поставку 1690 аппаратов в общей сложности на 30,373 млрд рублей. Из них, согласно плановым срокам исполнения контракта, 386 должны быть поставлены в 1 полугодии 2020 года, 204 — в III квартале этого года, 998 — в IV квартале. 100 штук должны поставить только в 2021 году, 2 единицы — в 2022 году.

Нормативный кордон

Но и это еще не все. Казалось бы, те же маски, защитные костюмы, перчатки, например, Китай готов поставлять уже чуть ли не в неограниченном количестве. И с теми товарами, которые, по сути, не являются медицинскими, особых проблем нет. А вот продукция, предназначенная для медиков, сталкивается еще с одним кордоном, нормативным.

«Если рассмотрим регулирование госзакупок СИЗов зарубежного производства, то увидим, что в первых числах апреля вышло постановление правительства об упрощении регистрации в России ряда медицинских изделий, включая маски, перчатки, хирургические костюмы и др., вплоть до специального разрешения на ввоз даже незарегистрированных медизделий», — поясняет руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки», эксперт по закупкам Экспертного совета при Правительстве РФ Георгий Сухадольский, — «А уже 30-го апреля выходят два иных постановления, об установлении запретов и об установлении ограничений для участия иностранных товаров в российских госзакупках.

В том числе в них перечислены, например, «Одежда, кроме одежды из меха», «Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении головных уборов из текстильных материалов)», «Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки». Подпадают ли те или иные СИЗы, которые надеваются на себя, под указанные категории или нет? При отсутствии однозначных разъяснений, высока вероятность того, что в последующем контрольные органы ответят на эти вопросы не так, как закупщики сейчас. В результате закупщики задумываются о приостановке закупок СИЗов до появления разъяснений, просто чтобы не попасть на новые штрафы».

Естественно, речь идет не только о СИЗах, но и об иностранном оборудовании, которое могло бы серьезно облегчить работу врачам, отмечает президент «Лиги пациентов» Александр Саверский. По его словам, ученые Израиля разработали систему дистанционного мониторинга функционального состояния пациентов Biobeat, позволяющую дистанционно измерять давление, сатурацию (насыщение крови кислородом), пульс, частоту дыхания, ЭКГ и еще ряд параметров.

Стоимость системы и сама по себе адекватна, да еще и может значительно сократить расходы российских больниц в условиях борьбы с коронавирусом, за счет наблюдения максимального числа пациентов в домашних условиях. Оборудование уже поставляется в учреждения Израиля, США, Австралии и других стран, борющихся с пандемией.

Но не в Россию. Даже частными компаниями, которые, могут обходиться и без системы госзакупок, а затем передавать их подшефным больницам. Дело в том, что платформа, имеющая все необходимые международные сертификаты, в нашей стране к использованию не разрешена. И по словам Александра Саверского, в ближайшей перспективе, без вмешательства «сверху» это вряд ли произойдет. Хотя прецеденты, когда соответствующие решения принимались в ускоренном порядке, есть.

То есть, когда нельзя, но очень нужно, то можно. А в остальных случаях, в условиях отсутствия коллективного иммунитета, остается только всем миром строить свою линию коллективной защиты из того, что имеется.