Словения первая из стран Европы объявила о победе над COVID-19

Словения первой из европейских стран объявила о снятии карантинных мер ввиду победы над коронавирусной инфекцией, передает Reuters, ссылаясь на премьер-министра страны Янеза Янша.

«За последние два месяца Словения одолела эпидемию... Сегодня у нас самая лучшая эпидемиологическая картина во всей Европе», — заявил Янш.

В этой связи правительство намерено объявить об отмене некоторых карантинных мер с соблюдением предосторожности, а именно власть перестанет оказывать финансовую помощь гражданам и бизнесу по окончании мая. Также отменяется карантин для всех прибывающих граждан из других стран Евросоюза. Однако это требование еще будет касаться граждан других стран.

Жители Словении и дальше будут обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. Под запретом остаются массовые мероприятия. В правительстве сообщили, что антикарантинные меры будут действовать еще как минимум 14 дней. Уточняется, что с начала эпидемии в Словении зафиксировали 1465 случаев заболевания, число безвозвратных потерь от коронавируса составило 103 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко сообщил, что требования к вакцине против коронавируса, как для детей, так и для взрослых, будут очень высокие. При этом прививать население стоит только в случае эффективности не ниже 60%, рассказал он в интервью с НСН.

«Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60 процентов, ее не будет смысла прививать», - рассказал Онищенко. Он отметил, что в противном случае риск будет выше ожидаемой пользы, поскольку иммунная система у пожилых граждан не сможет «дать адекватной реакции».