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У россиян снизился прирост сбережений

Москва, 15.05.2020

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% с примерно 2,5 трлн руб. до 2,1 трлн руб., что составляет примерно 14%. Если в 2018 году наши соотечественники хранили накопления, как на вкладах, так и в наличности, то в прошлом году россияне они практически перестали использовать последний вариант, пишет газета «Известия».

При этом отмечается, что в 2020 году россияне смогут отложить не более 1,3-1,5 трлн руб. В Центробанке связали это со стагнацией реальных доходов населения.

Кроме того, подчёркивается, что россияне закрывали и валютные депозиты из-за того, что они теряли свою привлекательность на фоне снижения ставок и сокращений линейки вкладов.

Напомним, в этом году эксперты также отметили отток денег с банковских счетов россиян. По их мнению, граждане, боясь потерять деньги из-за кризиса, стали активно снимать наличные. Также, многие бросились скупать товары долгого хранения во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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