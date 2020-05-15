В Минздраве рассказали, как правильно питаться во время самоизоляции

Оксана Драпкина – главный терапевт Минздрава России – рассказала, как правильно питаться во время режима самоизоляции. По её мнению, на карантине необходимо употреблять в еду только здоровую пищу, причём делать это нечасто, отвлекая себя физической активностью.

«Чтобы не провоцировать частые приёмы пищи, необходимо отвлекать себя, быть более активным, выполнять какую-то полезную работу, – цитирует специалиста Минздрава агентство «Интерфакс». – Очень важно держать режим питания, обязательны основные приемы пищи - завтрак, обед, ужин. Также надо свести к минимуму перекусы и чай со сладостями. Последний приём пищи – строго за три часа до сна».

Драпкина также отметила, что здоровое питание создает условия для оптимального функционирования иммунной системы и при необходимости быстрого и адекватного ответа, выработки антител.

Для этого необходимы употреблять продукты, которые поддерживают работу экосистемы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Это, прежде всего, кисломолочные продукты с низким содержанием жира, являющиеся источником пробиотических культур. Это также фрукты, овощи, крупы, орехи и хлебобулочные изделия. Всё это обеспечивает организм пищевыми волокнами, стимулируя работу ЖКТ.

Врач также рекомендует полностью исключить из рациона питания такие вредные продукты, как чипсы, сухарики, сладкие газировки, кондитерские изделия, а также колбасные изделия.

Они, по её мнению оказывают негативное влияние на ЖКТ, снижая формирование иммунного ответа. Кроме того, увеличивается риск повышения массы тела, уровня холестерина и сахара крови. Очень опасно сейчас употреблять и Алкоголь, который помимо дополнительный калорий, оказывает негативное влияние на иммунную систему, сильно угнетая её», – резюмировала Драпкина.

Статистка по коронавирусу на 15 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 598 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 262 843 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 9 974 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 748 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (945 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+541).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 418 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 58 226 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.