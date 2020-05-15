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В Москве примут решение о втором этапе снятия ряда ограничений

Москва, 15.05.2020

Решение об очередном снятии ряда ограничений в Москве, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет принято в ближайшие две недели, заявил мэр Москвы Собянин в интервью программе «Вести».

Градоначальник заявил, что нужно прожить неделю-другую, чтобы наступила ясность, как «аукнулись майские праздники» и открытие производств.

«Нужно неделю-другую пожить в таком режиме, посмотреть, что будет происходить», - сообщил Собянин, отвечая на вопрос о втором этапе снятия ограничений.

Также мэр анонсировал открытие для москвичей со следующей недели многофункциональных центров предоставления государственных услуг «Мои документы».

Ранее сообщалось, что в России число выявленных случаев заболевания инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч. В общей сложности за истекшие сутки выявлено 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах. Без симптомов протекало заболевание у 40,6% новых пациентов. Всего в России зарегистрировано 252 245 случаев заражения. Суточный прирост составил 4,1%. Число безвозвратных потерь составило за последние сутки 93 человека, общее число погибших достигло 2305. Выздоровело 5527 человек, за все время — 53 530.

Коронавирус, карта онлайнwww.arcgis.com

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