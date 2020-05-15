Вирусолог рассказала об особенностях теста на антитела к коронавирусу COVID-19

Евгения Селькова – заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского – рассказала об особенностях теста на антитела к коронавирусу.

По словам вирусолога, иммуноферментный анализ (ИФА) для выявления антител к COVID позволит определить состояние иммунитета у большой группы людей к этому вирусу, передаёт РИА Новости.

«Если у них есть антитела, то можно быть спокойными», – подчеркнула Селькова.

При этом она считает, что такой анализ необходим, особенно тогда, когда попавший в организм возбудитель не приводит к заболеванию. Иммунитет борется с ним внутри, а человек этого не замечает.

«ИФА просто покажет, переболел этот человек или не переболел. Есть у него иммунитет или нет. Может, он и переболел, легко перенёс это и даже не заметил», – пояснила специалист.

Селькова также уточнила, что этот метод диагностики основан на реакции антител. При попадании в организм в нём начинается выработка антигенов. Иммунная система выпускает белки-антитела. Их присутствие в крови позволяет узнать, был ли у человека контакт с вирусом.

Напомним, накануне мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что что в Москве с 15 мая начнётся массовое бесплатное тестирование на коронавируса COVID-19. По словам мэра, для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ).

Как написал Собянин на своём официальном сайте, к концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.

«Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной», - резюмировал градоначальник.

Статистка по коронавирусу на 15 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 598 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 262 843 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 9 974 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 748 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (945 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+541).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 418 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 58 226 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.