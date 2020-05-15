Власти Крыма и Кубани скоординируют меры по открытию курортов

Сергей Аксенов – глава Крыма – заявил, что власти полуострова скоординируют меры по открытию курортов со своими коллегами из Краснодарского края.

«Мы с коллегами из Краснодарского края поддерживаем отношения, понимаем ситуацию, – цитирует Аксёнова РИА Новости. – У них пока также нет окончательного решения. Есть только предварительное решение об открытии санаториев с медицинской лицензией».

При это глава Крыма рассказал, что договорился с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым до 21 мая ещё раз скоординировать план совместных действий.

«Окончательное решение о работе туристической отрасли будет принято до 1 июня. Если работать будет запрещено, нужно выработать меры по поддержке отельеров», – резюмировал Аксёнов.

Напомним, ограничения по работе предприятий в Крыму, которые были приняты из-за пандемии коронавируса COVID-19 начнут снимать с 18 мая. Однако всем объектам курортной отрасли работать пока запрещено. В Крыму режим самоизоляции будет продлён до 31 мая. При этом с 12 мая на полуострове действует масочный режим.

Статистка по коронавирусу на 15 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 598 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 262 843 пациента с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 9 974 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 4 748 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (945 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+541).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 418 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 58 226 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.