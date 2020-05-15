В России за сутки выявлено более 10 тыс. заболевших COVID-2019

За прошедшие сутки в России выявлено 10 598 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает 15 мая оперативный штаб. Общий прирост составил 4,2%, у 42,5% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. В общей сложности зарегистрировано 262 843 случая заражения, что заставляет Россию прочно закрепиться на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США.

В общей сложности успешно перебороли болезнь в России 58 226 пациентов, из которых за последние сутки выписано 4 696 человек, в Москве 1 235 человек. Безвозвратные потери за весь период составили 2 418 пациентов.

На первом месте по числу заболевших уже традиционно находится Москва с 4 748 новыми случаями, таким образом, в столице число заболевших возросло до 135 464. Далее следует Московская область с приростом в 945 человек, Санкт-Петербург (+541), Нижегородская область (+307).

Ранее сообщалось, что в Москве по заявлению столичного мэра ожидается второй этап снятия ограничений через две недели. До этого, по словам Собянина, необходимо посмотреть, как сыграли майские праздники и открытие промышленных предприятий. До 31 мая в Москве действует режим самоизоляции.

После завершения пандемии коронавирусной инфекции, а также снятия всех ограничений, скорее всего, резко пошатнется психологическое состояние людей, считает психолог Евгений Фомин.

Несмотря на победу в борьбе с коронавирусом, а также возврат к нормальному образу жизни, стресс от пережитого уйдет не сразу, добавил медик. Он предположил, что после эпидемии COVID-19 большая нагрузка ляжет на психологов.



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