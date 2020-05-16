Финансовые черти и нормальные люди

На отечественных стриминговых платформах состоялись две заметных премьеры — экранизации книжных бестселлеров «Дьяволы» итальянца Гвидо Марии Бреры и «Нормальные люди» популярной ирландки Салли Руни. Сериалы повествуют о двух параллельных — больших и малых — мирах современного человека: в одном правит зло, в другом — любовь.

«Дьяволы»

(сериал,1 сезон, Италия, 2020)

Сериал начинается с яркого спича главы банка перед своими подчиненными, куда он вплел и анекдот, и мораль: «Плывут как-то рядом две молодые рыбешки. Им навстречу выплывает старая рыбина. «Доброе утро, ребята», — говорит старая рыбина, — «Правда, сегодня вода прохладная?». И плывет себе дальше.

Две молодые рыбешки смотрят ей вслед, поворачиваются друг к другу: «Черт, а что такое вода?». Этот анекдот мне рассказал Дэвид Фостер Уоллес (американский писатель, представитель «новой искренности» — «Эксперт-online»). Наша вода — финансовый бизнес. Его не увидеть, не почувствовать. И для большинства людей он не постижим. Но мы-то с вами всё понимаем!»

Вот так, без длинных предисловий и нудных раскачиваний итальянский финансовый триллер «Дьяволы» (доступный на сервисе «Амедиатека») вовлекает зрителя в водоворот событий вокруг крупного американского инвестиционного банка NYL (название вымышлено) в Лондоне.

На дворе 2008 год. Разгар глобального финансового кризиса, начавшегося с ипотечного коллапса и банкротства четвертого по величине в Америке банка Lehman Brothers. Следом, как мы помним, пришлось спасать других игроков финансовой, и не и только, арены, которые были готовы попадать по принципу домино.

В основу сериала легла автобиографическая история итальянского трейдера Гвидо Марии Бреры, описанная в его одноименном бестселлере. Всегда интересно, когда явление препарируют непосредственные участники, а не сторонние очевидцы. Создатели сериала работали над такими шедеврами как «Шерлок» и «Великолепные Медичи», отчего интерес к их новой работе, как минимум, удваивается.

В центре сюжета — суперпозиция двух финансовых акул лондонского Сити: молодого, на зависть коллег успешного трейдера Массимо Руджеро и его наставника, генерального директора банка Доминика Моргана. Холеный красавчик Массимо (его сыграл Алессандро Борги) просто создан для того, чтобы делать деньги. Не жалея себя, он приносит по сотне миллионов долларов в год своим боссам.

Всегда рядом и готов защитить молодого талантливого финансиста «старый волк», снисходительный друг и начальник Доминик. Невозмутимое, благородной лепки лицо актера Патрика Демпси, ведущей звезды сериала «Анатомия страсти», прекрасно подходит для передачи двойственности героя Доминика Моргана.

Руджеро ждет повышения, но неожиданно в офисе банка происходит убийство одного из старших менеджеров. Подозрение падает на Массимо. Вскоре он понимает, что убийство — следствие опасного экономического заговора мировых финансовых элит, во главе которого стоит… кто именно, предстоит узнать не читателю, но зрителю.

Руджеро оказывается вовлеченным в межконтинентальную финансовую войну, сотрясающую Европу. Но выбор за ним: вступать ли в союз с главой заговора или противостоять ему.

По словам создателей, эта история являет альтернативный американскому взгляд на финансовый мир. Правдивее он или нет — вам судить. Однако сути происходящего это, как ни странно, не меняет. Ее хорошо описывает метафора, которая закадровым голосом звучит из уст Массимо Руджеро: «Величайшая хитрость дьявола – убедить нас, что его не существует. Но дьявол реален. Также реален как вода, в которой плавают рыбы. Как деньги, что проходят через этот банк».

Несмотря на обилие трейдерской специфики, шоу больше тяготеет к жанру психологического триллера, где есть место и любовным страстям, и конспирологическим коллизиям, и красивым героям. Снято оно современно, в ритме будней нью-йоркской биржи, с нарастающим к финалу: множеством крупных планов, с динамичным мелким монтажом и новостной хроникой 12-летней давности.

В целом этот неплохой итальянский продукт подкупает своим качеством, хотя ему заметно недостает сценарной изощренности в обобщениях. Но даже тем, кто понятия не имеет, к примеру, что значит шортить, стоит посмотреть «Дьяволов», дабы вспомнить известную истину: когда у людей больше денег, чем они могут потратить, они начинают жаждать власти.

Для кого: для интересующихся, как делаются «большие дела» и как они меняют людей





Мир большой любви kinopoisk.ru

Нормальные люди

(сериал, 1 сезон, Ирландия, 2020)

Посмотрев этот сериал, невольно вспомнишь слова Бориса Гребенщикова: «Жизнь проста и прекрасна — она не дает никаких обязательств и не имеет долгов. Но ты здесь не с пустыми руками, в них живой груз — любовь».

По большому счету, этим все сказано. Предельно интимная история отношений ирландских старшеклассников, а потом и студентов — экранизация супер-бестселлера Салли Руни, молодой писательницы, получившей уже несколько престижных премий.

Критики называют ее литературным феноменом последних двух лет. О ней говорит весь Инстаграм. Ее называют «Сэлинджером поколения снэпчата» и «новой Джейн Остин». Роман «Нормальные люди» еще до своей публикации в 2018 году попал в шорт-лист Букеровской премии. В начале апреля книга вышла и на русском языке (пока в электронной версии).

Сериал стал совместным проектом платформы Hulu и канала «Би-би-си», сразу после выхода романа купивших права на экранизацию, логично рассчитывая на зрительский успех: читатели романов любят сравнить свои ощущения с представлениями киноинтерпретаторов.

Постановщиками фильма выступили британский режиссер Хетти Макдональд и его ирландский коллега Ленни Абрахамсон, который в 2015 году снял драму «Комната» с Бри Ларсон (за свою роль она получила «Золотой глобус» и «Оскар»). Двенадцать получасовых эпизодов первого сезона эксклюзивно представлены в России на КиноПоискHD.

Откуда же такой жадный интерес к пубертатной тематике? Почему в последнее время так много откровенных сериалов о периоде взросления: о сексуальной жизни, наркотических трипах, семейных и психологических проблемах подростков, казалось бы, интересных лишь миллениалам?

Лучшие из них за последние годы — «13 причин почему», «Половое воспитание», «Эйфория», «Первые ласточки» — подробно копаются в душах и интимной (в широком смысле) жизни молодых людей, которым завтра брать эстафету у взрослых. Стремление писателей и кинематографистов осознать поток изменений в эпоху информационного передоза и гиперпотребления поневоле отправляет авторов в мир подростков: они-то эти изменения во многом и формируют.

«Нормальные люди», пожалуй, выделяются из ряда перечисленных сериалов тихим звучанием, приглушенной палитрой, особенной тактичностью и неброской естественностью, свойственной британской кинематографической школе. Более того, экранизация явно превзошла скудный по языку, построенный на глаголах первоисточник.

Дело происходит в провинциальной Ирландии. Старшеклассница Марианн (Дэйзи Эдгар-Джонс) — дерзкая отличница, «белая ворона», предмет насмешек и издевательств из богатой, но неблагополучной семьи. Ее одноклассник Коннелл (Пол Мескал) — любимчик класса, популярный футболист из семьи бедной, но хорошей. Между ними случился невинный поцелуй, переросший в сложную химию близких отношений. Они начинают тайно встречаться.

И главное здесь слово «тайно». Он скрывает свою связь с девочкой-изгоем, она, привыкшая к семейному насилию и школьному буллингу, считает себя недостойной парня, который нравится всем.

Оба они начитанные, умные, с хрупкой внутренней организацией подростки. Пол по-настоящему влюбляется в Марианн, но страх стать посмешищем среди «нормальных людей» толкает его на странные поступки, от которых страдают оба. А кто же эти нормальные люди?

Да все вокруг. Те, кто знает, с кем ты можешь, а кем не можешь встречаться, те, кто диктует как надо вести себя в паре, те, кто создает и негласно поддерживает классовые неравенства. Нормальные люди создают семьи и живут по плану. Нормальным нужна ясность и стопроцентная определенность. А наши герои не хотят играть по этим правилам, но не могут и гармонично существовать по своим.

Поэтому судьба толкает их то друг к другу, то прочь, к сторонним отношениям. Однако особая герметичная чувственность между ними снова и снова заставляет открывать новые грани в слове «вместе» и в слове «любовь».

Для кого: для любителей молодой ирландской прозы