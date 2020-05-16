Разработчик вакцины от коронавируса оценил сроки её появления в России

Александр Гинцбург – директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи – оценил сроки появления вакцины от коронавируса COVID-19 в России.

По его словам, если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от COVID-19 может начаться уже в августе 2020 года.

«Я думаю, к концу лета, в августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей», – сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на канале «Россия 1».

При этом эпидемиолог заявил, что сразу обеспечить вакциной всех жителей России не получится.

«Вся страна одновременно не сможет получить такую вакцину. Уже сейчас Минздрав над этим думает, как сделать всё лучше, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины», – резюмировал Гинцбург.

Напомним, ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов заявил, что как правило, клинические испытания вакцины занимают срок от полугода до нескольких лет.

Статистка по коронавирусу на 16 мая в России и Москве

В России за минувшие сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 9 2000 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 272 043 пациентов с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 598 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 505 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (937 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+525).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 537 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 63 166 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.



Онлайн карта распространения коронавируса можно посмотреть здесь: www.arcgis.com