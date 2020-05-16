В России за минувшие сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 9 2000 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 272 043 пациентов с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 598 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 505 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (937 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+525).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 537 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 63 166 человек.

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Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.

Онлайн карта коронавируса здесь: www.arcgis.com