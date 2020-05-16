Вход/Регистрация Подписка

В России за минувшие сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусом

Москва, 16.05.2020

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 9 2000 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 272 043 пациентов с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 598 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 505 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (937 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+525).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 537 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 63 166 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.

Онлайн карта коронавируса здесьwww.arcgis.com

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Не от мира сего
    Полифонический портрет современной России от Анны Меликян — фильм «Фея» должен был выйти в прокат после фестивальной премьеры на Кинотавре, где, наверняка, поборолся бы за гран-при. Но весь мир теперь переписывает сценарии и планы, поэтому создатели рискнули запустить картину в цифровой прокат — с 30 марта только на «КиноПоиск HD»
  2. Благосостояние пустили в расход
    Минфин опубликовал результаты расходования средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 апреля 2020 года
  3. Глава ФРС вынес вердикт американской экономике
    По словам Пауэлла, реакция США была «очень быстрой и мощной». Но чем дольше продлится пандемия, предупреждает он, тем вероятнее наступление спада в экономике, который приведет к разорению компаний и падению доходов домохозяйств
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама