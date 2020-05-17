Курс доллара: рублю предрекли вторую волну падения

Вечером в пятницу курс рубля ускорил снижение к доллару и евро. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 73,74 руб., что на 26,25 коп. выше уровня закрытия торгов четверга. Ещё более мощно укрепилась единая валюта ЕС – курс евро составил 79,74 руб., подорожав за сутки на 37,50 коп. При этом в первой половине дня рубль рос к основным резервным мировым валютам. Например, доллар в моменте торговался по 73,14 руб., а курс евро впервые с 6 марта пробивал отмету в 79,00 руб., торгуясь по 78,98 руб.

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Однако ближе к вечеру курс рубля развернулся вниз на фоне крайне негативной динамики глобальных торговых площадок, связанной с плохими данными макроэкономической статистики. В частности, вышедшие вчера в различных странах мира данные говорят о том, пандемия коронавируса COVID-19 нанесла сокрушительный удар по мировым экономикам. Поэтому их рестарт вероятнее всего окажется не таким быстрым, как многие этого ожидали.

Например, ВВП еврозоны в первом квартале года обвалился почти на 4%. Даже вполне успешная и устойчивая экономика ФРГ за этот период снизилась более чем на 2%. При этом из-за закрытия магазинов, предприятий и других карантинных мер рухнули сразу на 16,5% розничные продажи в США, что является рекордом снижения за всё время ведения расчётов с 1992 года.

Кроме того, рынки с тревогой наблюдают за развитием конфликт между Вашингтоном и Пекином. Так, в пятницу стало известно, что что администрация Белого дома предприняла шаги для блокировки поставок полупроводников для китайской компании Huawei. В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил полностью разорвать отношения с КНР, если Поднебесная не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

Между тем от более мощного падения куса рубля в пятницу удержали мировые цены на нефть, которые завершились ростом уже третью неделю подряд. Так накануне вечером на торгах Лондонской биржи стоимость июльских контрактов на «чёрное золото» сорта Brent увеличилась на 2,6% – до 31,94 долл. за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 3,95% – до 28,98 долл. за бочку.

Прогноз курса доллара от экспертов

О том, что цена на нефть в конце рабочей недели спасла курс рубля от обвала заявила, в частности, Елизавета Наумова из Альфа-банка, которая отметила, что котировки на «чёрное золото» сейчас выступают основным фактором поддержки для курса российской валюты.

«Рубль сейчас ходит за нефтью буквально по пятам, – подчеркнула эксперт. - Например, утром в пятницу котировки нефти марки Brent выросли выше 32 долл. за баррель, максимальной отметки за месяц, и тут же стремительно подрос рубль. Но последовавшая во второй половине дня коррекция мировых цен на нефть отодвинула нацвалюту обратно в область 73,50 руб.».

При этом Наумова отметила, что несмотря на постепенное открытие экономик, рост нефтяных котировок, а также неплохую статистику из Китая за апрель по промышленному производству, напряжение в глобальной экономике остаётся чрезвычайно высоким.

«Трейдеры с большой неохотой двигают вверх котировки облигаций компаний пострадавших секторов, результаты которых за второй квартал 2020 года вообще не предвещают ничего хорошего. И пока настроения инвесторов заметно не улучшатся, валюты стран EM, в том числе и рубль, будут оставаться под давлением. Поэтому на следующей неделе рубль ждут серьёзные испытания», – полагает Наумова.

Солидарен с ней и Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», по мнению которого рублю в ближайшей перспективе будет крайне сложно удержаться на нынешних позициях.

«Против национальной валюты сейчас складывается крайне негативный фон. Речь идёт, как о падении американских фондовых рынков, так и о тяжёлой ситуации в российской и мировой экономиках из-за пандемии COVID-19. Кроме того, отношения между США и КНР ухудшаются буквально с каждым днём. Да и цены не нефть, единственный позитивный сейчас фактор для рубля, остаются нестабильными. Всё это даже в ближайшей перспективе может отрицательно сказаться на курсе рубля, который может быть отброшен в диапазон 74,50-75,50, а возможно даже выше», – резюмировал Кравченко.

В свою очередь Анна Бодрова из «Альпари» считает, что существует вероятность второй волны падения курса рубля к иностранным валютам район 90 руб. в паре с долларом и к 110 руб. в паре с евро.

«Если это и случится, а мы говорим именно о контролируемой девальвации в определённых целях, то это произойдёт в конце третьего-начале четвёртого кварталов текущего года», – пояснила эксперт.

При этом она отметила, что текущего уровня ослабления нацвалюты вполне достаточно для того, чтобы перекрыть потребности бюджета в финансах и не создавать большего стресса населению.

«Без учёта указанного стрессового сценария среднесрочный диапазон колебания доллара заключён в рамки 73,00-75,00 руб., евро – в коридор 79,00-82,00 руб.», – полагает Бодрова.