Прогноз погоды: синоптики предупредили о тяжёлом лете 2020

Пандемия коронавируса нарушила планы многих россиян на летний отдых. Уже сейчас понятно, что зарубежные курорты, к которым привыкли наши соотечественники – Турция, Испания, Италия, Таиланд – летом-2020 будут для наших соотечественников недоступны. Потому всем следует обратить внимание на внутренний туризм и вспомнить, что в России огромное количество уникальных, удивительных мест для отличного летнего отдыха.

Тем более, что всё идёт к тому, что в большинстве регионов страны режим самоизоляции будет снят если не к началу июня, то к его середине – точно, и мы получим возможность свободного передвижения внутри страны. А значит уже сейчас нужно продумать места для отдыха, и узнать какая погода будет летом-2020 на территории России.

Синоптики пока утверждают, что рекорд по жаре 2010 года этим летом будет побит практически на всей территории страны и нас ждёт в июне, июле и августе не просто тёплое, а очень тёплое лето. Правда, некоторые метеорологи уже сейчас с осторожностью говорят о сильных грозах, ливнях и даже ураганах, которые являются неизменными спутниками жары.

Прогноз погоды на июнь-2020

По прогнозу синоптиков, июнь в России ожидается комфортным. Так, в Крыму начало лета будет не очень жарким, а приятно-тёплым. Средняя температура установится здесь на уровне плюс 23-25, возможно небольшое повышение в отдельные дни. В общем, всё что нужно для хорошего отдыха. Первые числа июня будут более жарким, ближе к концу месяца станет немного прохладнее. Дожди в начале месяца будут в пределах нормы, в конце месяца возможно усиление ветра до ураганных значений

Краснодарский край – еще один отличный регион для отдыха. Начало лета-2020 здесь будет дождливым и прохладным, а вот после 15 числа июньская погода придёт в норму, и температура установится на уровне плюс 25, а в некоторые дни и выше. Конец месяца обещает ливни, грозы, сильный ветер.

В Москве, по прогнозу синоптиков, тепло станет уже в конце мая. В начале июне ничего примечательного сточки зрения климатической обстановки не ожидается. Зато в середине июня в столичном регионе станет жарко, но небольшие дожди всё-таки иногда будут охлаждать асфальт, делая прогулки по городу удивительно приятными.

Санкт-Петербург – Венеция России – ещё один город, куда в июне-2020 захотят отправиться наши соотечественники. Говорить о возможной жаре в начале лета сейчас, когда ещё вчера в городе на Неве мела самая настоящая метель – как-то странно. Однако синоптики июньскую жару в СПб всё-таки обещают. Согласно предварительному прогнозу, столбики термометров в Северной столице начнёт повышаться в конце мая, к середине первого летнего месяца здесь уже установится вполне комфортный температурный фон плюс 23-25.

Погода в июле-2020. Прогноз синоптиков.

Июль – традиционно лучшее время для отдыха и отпусков у большинства наших сограждан. Крым порадует всех солнечной погодой и высокой температурой – на солнце воздух будет прогреваться до плюс 32. В средине месяца будет пара-тройка дней, когда столбики термометров повысятся выше плюс 35, а на солнце возможно даже и выше.

Краснодар в июле также перейдёт в режим «жара». Уже в самом начале второго календарного месяца лета-2020 воздух прогреется до плюс 30-35. При этом солнце не будет очень активным, поэтому тем, кто собирается сюда в июле рекомендуем захватить с собой защитные кремы и головные уборы, а то словить тепловой удар и обгореть будет очень легко.

В Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, в июле тёплые, солнечные дни будут сменяться дождливыми, а местами прохладными. Кроме того, возможны сильные грозы и ливневые дожди. Во второй половине июля погодные градусники покажут плюс 25-27, местами воздух прогреется до плюс 30. При этом, как предупреждают метеорологи, из-за высокой влажности жара в СПб переносится очень тяжело.

Москву в июле-2020 также ждут жаркие дни. Столица, по прогнозу синоптиков, будет буквально плавиться от жары, воздух прогреется до плюс 30, а дожди станут редкостью.

На Ставрополье и Северном Кавказе в июле также очень жарко – плюс 30-35. Поэтому, если планируйте провести середину лета там, готовьтесь к палящему зною.

Прогноз погоды в августе-2020

Август, как говорят поэты – это вечер воскресенья. В последнем календарном месяце лета, всем хочется поймать как можно больше тёплых и солнечных дней. Для этого лучше всего отправиться в Крым. Конец лета на полуострове будет тёплым в начале месяца, середина немного подарит прохлады – погода установится на уровне плюс 23-26 А вот конец августа вернёт 30-градусную жару.

Краснодарский край составит крымскому полуострову отличную конкуренцию, и жаркое лето будет весь август дарить тепло туристам и жителям региона.

Если же вы уже насладились пляжным отдыхом, то самое время посетить третью столицу нашей страны – Казань. В Татарстане лето будет жарким все три месяца, а вот дождей здесь почти не будет. В августе температурный фон стабилизируется в пределах плюс 25-27, что даст возможность туристам оценить один из древнейших городов страны во всей красе – ясное небо, тёплые ночи, Волга и Кама, Свияжск, Елабуга, Булгары, сама Казань – подарят вам отличные дни и новые впечатления.

Приятная, ровная и теплая погода установится в августе также во всех городах Золотого кольца – если вы еще там не бывали, то последний месяц лета – лучшее время, чтобы отправиться в небольшое путешествие.

Санкт-Петербург до середины августа будет радовать теплом, постепенно сдавая позиции и к началу сентября воздух в Северной столице остынет до плюс 16. Москва же, в свою очередь, бастион тепла будет держать почти до конца месяца. И лишь в начале сентября осень станет напоминать о себе прохладой и дождями.