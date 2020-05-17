Воробьёв заявил о скором выходе Подмосковья из ограничений

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

По его словам, для частичного запуска экономики ситуация должна соответствовать трём показателям. Например, коэффициент распространения заболевания должен быть меньше единицы, необходимо обеспечивать достаточный уровень тестирования. Кроме того, не менее половины больничных коек для больных коронавирусом должны быть свободны.

«Поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику», – цитирует Воробьёва РИА Новости.

При этом он пояснил, что единовременного открытия всех предприятий не планируется, и, скорее всего, частичное снятие ограничений затронет подготовленные промышленные и перерабатывающие предприятия и строительство.

Статистка по коронавирусу на 16 мая в России и Москве

По данным на 16 мая коронавирусов в России заболело ещё 9 200 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 272 043 пациентов с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 10 598 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 505 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (937 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+525).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 537 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 63 166 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.

Онлайн карту распространения коронавируса смотрите здесь: www.arcgis.com