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Авиакомпаниям рекомендовано заполнять самолеты наполовину

Москва, 18.05.2020
  • Авиакомпаниям рекомендовано заполнять самолеты наполовину

Из открытых источников

Организаторам воздушных перевозок необходимо продумать рассадку пассажиров, чтобы полет проходил с соблюдением социальной дистанции, в этой связи лайнеры должны быть заполнены не более, чем на 50%, говорится в методических рекомендациях Роспотребнадзор для организации авиаперевозок после завершения эпидемии коронавируса. В качестве варианта ведомство предлагает рассаживать пассажиров «через одного» в шахматном порядке.

«При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета, а число пассажиров воздушного судна не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест», - говорится в письме Роспотребнадзора, направленном в адрес Минтранса и Росавиации.

Помимо этого ведомство рекомендует исключить «рассадку пассажиров на посадочные места, которые расположены в непосредственной близости друг к друг», а именно рядом с каждым пассажиром не должно быть других пассажиров на месте рядом в одном ряду, на таком же кресле на ряд впереди и на ряд позади. Ведомство отмечает, что данные нормы были выпущены 8 мая, а 13 мая данная «методичка» опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора.

Помимо рассадки пассажиров с соблюдением социальной дистанции, каждое судно должно иметь запас масок и перчаток на каждого члена экипажа и пассажира. В ходе полета Роспотребнадзор рекомендует менять пассажирам маски каждые три часа. Перед тем, как занять свои места в салоне самолета, пассажирам будет предложено обработать руки антисептиком.  

Бортпроводники обязаны в течение всего полета находится в масках и перчатках, меняя их через положенный промежуток времени. Перед каждым рейсом экипаж будет проходить проверку состояния здоровья.

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