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Bloomberg: Китай разгоняет рынок нефти

Москва, 18.05.2020

Потребление нефти в КНР практически вернулось к объемам докоронавирусной эпохи – 13 млн баррелей в сутки. Это лишь чуть меньше, чем в мае прошлого года, когда промышленность Китая работала на полную мощность, сообщает Bloomberg.

Это сильный стимул для роста нефтяных цен, особенно – в параллели со снижением добычи странами-участницами соглашения ОПЕК+ и сокращением числа буровых сланцевой нефти в США.  

«Если Китай сможет вернуться к докризисному уровню спроса, и Китай, по крайней мере, с точки зрения вируса, примерно на два месяца опережает всех остальных, то нефтяной рынок интерпретирует это, поскольку есть свет в конце туннеля и для нас», – отмечает Стюарт Гликман, аналитик по энергетическим акциям CFRA Research.

К настоящему времени спрос на бензин и дизельное топливо в КНР полностью восстановился, поскольку предприятия вернулись к работе, а жители страны вновь начали пользоваться собственными автомобилями, отмечают источники агентства. Не работает на полную мощность еще только один крупный потребитель – авиаотрасль.

На спотовом рынке китайские нефтепереработчики скупают нефть, разгоняя цены.

Спрос на нефтепродукты восстанавливается не только в Китае. На 75% в первой половине мая по сравнению с месяцем ранее выросли продажи дизельного топлива в Индии. Увеличилось за последний месяц и показывает стабильный еженедельный рост потребление топлива в Великобритании, сообщил председатель Ассоциации нефтяных ритейлеров Брайан Маддерсон.

18 мая стоимость нефти марки Brent поднималась в моменте до 35,75 долларов за баррель. WTI в течение торгов переваливала за 33 доллара за баррель – такого не было с марта текущего года.

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