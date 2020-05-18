Более 400 человек заразились коронавирусом в петербургском ПНИ

В одном из психоневрологических интернатов Санкт-Петербурга коронавирусной инфекцией заразилось более 400 человек - пациентов и врачей, передает «Интерфакс».

«В Невском районе Петербурга в ПНИ №10 коронавирус выявили 411 постояльцев и 56 сотрудников», - сообщили в пресс-службе городского комитета по социальной политике. Уточняется, что 13 пациентов и 20 сотрудников уже вылечились, а число «смертельных случаев с учетом состояния здоровья проживающих в подобных учреждениях находятся в пределах обычных показателей».

Переносчиками коронавируса стали пациенты, которые в марте лечились в других медицинских учреждениях, после чего вернулись в интернат. С 10 апреля учреждение закрыто на карантин, после выявления вспышки заболевания коронавирусной инфекцией ПНИ работает в режиме обсерватора.

Чиновники сообщают, что к настоящему моменту ситуация в учреждении стабилизировалась и в последнюю неделю новые случаи заражения не выявлены. Постоянным пациентам, которые проходили лечение в других медучреждениях, разрешено вернуться в интернат только с отрицательным тестом на коронавирус.

Статистка по коронавирусу на 18 мая в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 926 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 290 678 пациентов с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 9 709 случаев заражения COVID-19. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 238 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (921 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+425).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 2 722 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 70 209 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.