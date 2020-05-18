COVID уступает место экономике

Долгожданный момент

За последние сутки в России зарегистрировано 8926 новых заболевших. Число выявленных случаев коронавируса в стране с начала эпидемии достигло 281 752, более 57 тысяч вылечились, 2631 скончался.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России остановился. Меры предосторожности, по ее словам, придется соблюдать и летом, но происходящее выглядит обнадеживающим.

Как считает Анна Попова, большинство россиян не заболели COVID-19, потому что не нарушали правила. «Если мы научимся соблюдать их постоянно, научимся не делать для себя каких-то исключений, изъятий — я сегодня в маске, а завтра ничего, когда мы к этому привыкнем, тогда мы можем быть уверенными, что нам не придется ужесточать меры», — отметила глава ведомства.

На этом фоне власти начали постепенный вывод экономики из кризиса, который был спровоцирован мерами карантина и запретом на деятельность ряда целых отраслей. В первую очередь, поддержка коснется семей с детьми и малых предприятий. Однако темпы возвращения к обычной жизни в различных регионах будут отличаться — в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Годы на восстановление

Как показывает практика других стран, далеко не во всех случаях после отмены карантинных мер растет число инфицированных, говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. В большинстве европейских стран, где начали смягчать ограничения, все выглядит относительно спокойно, отмечает он.

Другой вопрос, говорит он, что темпы распространения болезни в России превышают аналогичные цифры по другим странам, например, в пиковый период коронавируса число заболевших в Германии не превышало 6 300 человек. Вследствие чего мы можем надолго застрять в первой фазе отмены ограничений — до тех пор, пока не произойдет значительного замедления эпидемии. По крайне мере, в эпицентрах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Дагестане и т д.

Режим карантина в России соблюдался достаточно слабо — такое ощущение, по крайне мере по Москве, что люди начали в массовом порядке носить маски в продуктовых (которые оставались местом максимального скопления людей) лишь с прошлой недели, когда появилось соответствующее распоряжение мэрии, считает эксперт. В любом случае, полагает он, народ уже привык к «дистанцированию» в общественных местах и стал гораздо усерднее соблюдать все предписания правительства, что в совокупности с сохранившимися запретами может дать свои плоды.

Принимая во внимание текущую динамику, карантин вряд ли полностью отменят до конца лета, тогда как жизнь людей может вернуться в привычное русло лишь в 2021 году или даже позже, прогнозирует Арсений Дадашев. Строгие правила: обязательные средства защиты, дистанция и т.д., будут действовать до тех, пор пока не изобретут вакцину или население мира не выработает коллективный иммунитет — что произойдет раньше пока неизвестно.

Разумеется, отмечает аналитик, это будет влиять на бизнес, особенно небольшой: россияне стали потреблять гораздо больше онлайн-контента: на 21% чаще читать электронные книги, на 20% больше проводить время в соцсетях, ну и, конечно же, познали все прелести дистанционных покупок. После карантина люди будут крайне осторожно посещать общественные места, уверен он, а значит все больше ритейлеров будут мотивировано развивать онлайн-торговлю: «физические» магазины становятся источником повышенных расходов (аренда, ЖКХ, зарплаты), что в условиях падения потребительской активности может привести к банкротству.

Согласно опросам, более половины соотечественников заметили снижение доходов, а за первый месяц карантина 5% россиян полностью «проели» сбережения, сообщает эксперт.

Таким образом, заключает Арсений Дадашев, дистанционная торговля может помочь как предпринимателям, так и их клиентам, которые смогут приобретать необходимые товары безопасно и по более низким ценам. В этой связи стоит ожидать изменения структуры арендаторов площадей в ТЦ: пока не идет речь об их полном закрытии, но вполне возможно, что на фоне снижения доли ритейлеров, там будет расти число предприятий из сферы услуг и общепита.

Важно понимать, говорит он, что сразу же после отмены карантина массовых банкротств может и не произойти — они могут случиться в первые месяцы после того, как МСБ вновь начнут нести полноценные расходы на свою деятельность в условиях пониженного спроса. Не забываем и про крайне низкие цены на энергоресурсы: спрос на нефть может достигнуть уровней 2019 года лишь в конце 2021 года. Вот и получается, что восстановление российской экономики займет многие месяцы, если не годы.

Волна и треволнения

Вообще же, продолжает тему аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, впереди период неразберихи, которая возникнет из-за того, что федеральные власти принимают одни решения, региональные — другие, а силовики обеспечивают их реализацию на местах по мере своего понимания оперативной ситуации. По мнению эксперта, у регионов начинается золотая эра, в начало которой они входят с чуть большим объемом полномочий, чем раньше, и которые им нужно переварить и употребить себе на благо, прежде всего, для роста регионального валового продукта.

Для этого, говорит аналитик, можно сейчас, на спаде пандемии, начать даже выдавать деньги гражданам и бизнесу и попробовать сделать экономический рывок. Это помогло бы заодно и снизить градус протестных настроений, которые накопились за время карантинных ограничений.

По его мнению, снятие запретов на работу малых предприятий должно произойти одновременно по как можно большему числу ниш, чтобы никто не получил конкурентного преимущества и преимущества во времени, нужно соблюсти консенсус и создать фундамент для некоего нового общественного договора «пост-карантинного» времени.

Как считает Алексей Антонов, следует ожидать волны судебных исков, как предприятий друг к другу, так и предприятий к чиновникам, и чиновников к предприятиям, потому что во время карантина было множество нарушений прав с обеих сторон. Неплохим решением была бы амнистия по административным и налоговым правонарушениям, потому что десятки тысяч человеко-часов судебной работы и просто разбора жалоб могут обойтись намного дороже.

Но совершенно необходимо будет переварить накопившийся объем банкротств и судебных споров по их поводу: дальнейшее функционирование экономики невозможно без правового выяснения взаимных претензий компаний и физлиц, считает он. В первом квартале, например, количество банкротств уже было больше на треть, чем в 2019 году. А по итогам второго квартала, по оценке «Алор Брокер», будет 50%-ный прирост. До трети предприятий малого и среднего бизнеса не переживут карантин.

Многое, заключает Алексей Антонов, будет зависеть и от того, как быстро восстановится система образования, которая получила мощный удар от внезапного перевода детей на дистанционное обучение, а по сути — на внеплановые каникулы, и этот удар затронул в том числе и учителей.