Как гуглить болезнь - шесть принципов безопасного поиска

Когда нас волнуют какие-либо проблемы, связанные с собственным здоровьем, то, в первую очередь, многие ищут советы и симптомы в Интернете. Однако найти качественную информацию непросто. В последние годы появилось огромное количество ресурсов и сайтов, предоставляющих непроверенную, одностороннюю, вводящую в заблуждение информацию. Да и в поисковой выдаче «Гугл» или «Яндекс» то и дело на первые позиции всплывают информационные «шлаки» и «токсины». Это настораживает и пациентов, и врачей, которым приходиться заново объяснять и спорить с мнительными и восприимчивыми больными.

Где нельзя искать информацию о болезнях и симптомах?

Не рекомендуется искать информацию на сайтах, рекламирующих медицинские препараты. Также стоит критически относиться к русскоязычным статьям по медицинской тематике на «Википедии», поскольку там могут встречаться неверифицированные источники информации. Англоязычная «Википедия» является более компетентной в этой области, но и она не исключает промахов.

Основные правила поиска

1. Принимайте полученную информацию как рекомендацию или совет, а не призыв к действию. Включайте скептика, не спешите сразу после ознакомления бежать в аптеку или к врачу.

2. Старайтесь использовать для своей работы доказанные факты и научные исследования, и не опирайтесь на мнения. В идеале качественный медицинский текст - некий адепт доказательной медицины: способен помочь разобраться, не обманывает, ничего не рекламирует и подкрепляет факты ссылками на доказательные источники информации. К примеру, вам попалась о пользе гомеопатии. Проверьте, существует ли исследование, на которое опираются авторы. В подобных материалах часто встречаются мнения неких авторитетных врачей. Поищите информацию об этих чудо-специалистах, и вы увидите: либо данных врачей не существует, либо их мнения в статье искажены. Также лучше перепроверить, для чего ищите первоисточники информации по ключевым словам или ссылкам на другие СМИ. Обычно, они являются источниками друг друга, искажая себя. Поэтому старайтесь докопать до первоисточника! В тексте они обычно обозначаются гиперссылками. Рекомендуется не только замечать их наличие, но и убеждаться, что они их первоисточником являются клинические исследования и соответствующие рекомендации. Поскольку часто случается и так, что ссылка ведет на толкование понятие в словаре, а не реальное подтверждение исследованиями.

3. Будьте бдительны к психологическим триггерам в медицинских публикациях. Если в них используются:

шумные, шокирующие заголовки (хорошо известно, что настоящие открытия в медицине случаются довольно редко);

на указанные факты не имеется рецензий;

для исследований использовались небольшие выборки пациентов;

в исследовании не использовалась контрольная группа;

корреляция излагается, как причинно-следственная связь (то, что одно событие произошло после другого на самом деле ещё не означает, что эти события как-то связаны).

4. Постарайтесь связаться с авторами публикации и не стесняйтесь задавать вопросы. Для этого можно создать пост в Facebook со ссылкой на сайт, на котором данная публикация выложена в виде превью. Если этот портал компетентен, он отправит ваш вопрос автору статьи, либо человеку, владеющий информацией, а ответ направят вам на почту.

5. Не принимайте на веру информацию по отдельным вопросам даже авторитетных ресурсов. Старайтесь найти исследования, которыми они руководствуются.

6. Упоминание автора. Медицинские статьи публикуют с подписью или без. Однако, само по себе наличие подписи не свидетельствует о том, что статья отличается достоверностью: нужно изучать, кто автор. Настоящие специалисты редко пишут для сайтов клиник и специализированных порталов. Обычно в СМИ они выступают только в роли экспертов. Поэтому «погуглите» фамилию и имя, сопоставьте найденную информацию с фото и специальностью в тексте. Если совпадения имеются, то это позволяет, по крайней мере, узнать, кто готовил материал. Читать медицинские статьи без подписи — сопоставимо с тем, как прислушиваться к рекомендациям в очереди в больнице.

Существуют все же проверенные источники информации о заболеваниях?

Советуем обратиться к научно-популярной энциклопедии ПроБолезни, которая составлена практикующими врачами для пациентов. Здесь собрана большая база статей о болезнях и рекомендациях по лечению, которыми можно пользоваться бесплатно. Более трёхсот практикующих врачей делают систематические обзоры болезней с обязательным указанием ссылок на научные публикации, положенные в основу публикуемой статьи. Редакция энциклопедии подбирает врачам темы статей с учетом их практического опыта и сферы научных интересов. Материалы энциклопедии соответствуют этическим стандартам, что подтверждено сертификатом международного фонда Health On the Net.