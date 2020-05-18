Курс доллара: рубль ждут серьезные испытания

Российский рубль, несмотря на снижение к основным резервным мировым валютам, которое произошло в пятницу, закончил прошедшую неделю относительно успешно. Так, вечером 15 мая курс доллара составил 73,74 руб., что на 34 коп. выше чем в пятницу, 8 мая. Курс евро за 7 дней укрепился всего на 14 коп., торгуясь по 79,74 руб.

При этом в первой половине пятницы курс рубля рос в обеих парах. Например, доллар в моменте торговался по 73,14 руб., а курс евро впервые с 6 марта пробивал отмету в 79,00 руб.

Курс доллара онлайн можно посмотреть здесь

Однако ближе к вечеру рубль всё-таки развернулся вниз на фоне слабой динамики мировых рынков, связанной с негативными данными макроэкономической статистики. В частности, вышедшие в конце недели в различных странах мира данные говорят о том, что пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по мировым экономикам. Поэтому их рестарт, вероятнее всего, окажется не таким быстрым, как многие этого ожидали.

Также глобальные площадки с тревогой наблюдают за развитием конфликта между США и КНР. Например, на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп пригрозил полностью разорвать отношения с Китаем, если Пекин не станет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.



Цены на нефть в режиме онлайн смотрите здесь

Между тем курс рубля продолжали поддерживать мировые цены на нефть, которые завершили ростом уже третью неделю подряд. Так, вечером в пятницу на торгах Лондонской биржи стоимость июльских контрактов на «чёрное золото» сорта Brent увеличилась на 2,6% – до 31,94 долл. за баррель. Июньские фьючерсы на стоимость нефти марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 3,95% – до 28,98 долл. за бочку.

Прогноз курса доллара от экспертов

О том, что цена на нефть в конце рабочей недели спасла курс рубля от обвала заявила, в частности, Елизавета Наумова из Альфа-банка, которая отметила, что нефтяные котировки сейчас выступают основным фактором поддержки для курса российской валюты.

«Утром в пятницу котировки нефти Brent выросли выше 32 долл. за баррель, максимальной отметки за месяц, и тут же стремительно подрос рубль. Но последовавшая во второй половине дня коррекция мировых цен на нефть отодвинула нацвалюту обратно в область 73,50 руб.», - напомнила она.

При этом Наумова отметила, что несмотря на постепенное снятие карантинных мер в странах Европы и США, а также рост нефтяных котировок, напряжение в мировой экономике остаётся чрезвычайно высоким.

«Поэтому, пока настроения инвесторов заметно не улучшатся, валюты стран EM, к которым относится и рубль, будут оставаться под давлением. Так что на предстоящей неделе нацвалюту ждут серьёзные испытания», – полагает Наумова.

С осторожностью смотрит на ближайшие перспективы курса рубля и Александр Купцикевич из FxPro. По его мнению, спокойствие, которое сейчас наблюдается в валютных парах, может оказаться недолгим.

Как он отметил, новости, регулярно приходящие из-за океана, говорят о настоящей экономической катастрофе в США, причём как на рынке труда, так и в розничных продажах, а также в производстве.

«Всё больше признаков, что «шрамы» от пандемии коронавируса ещё долго будут портить лицо одной из самых мощных экономик мира, – отметил эксперт. – Всё сложно пока и в Китае, который также пережил ужас карантинных мер, но на пару месяцев раньше. В Поднебесной даже при попытках полностью перезапустить производство, внутреннее потребление продолжает падать».

При этом Купцикевич убеждён, что если потребители в США и Европе будут сокращать расходы, то производство в КНР вновь окажется под очень серьёзным давлением. Это же касается нефти, восстановление спроса на которую также будет затягиваться.

«Всё это возвращает нас к ситуации, когда наметившееся в последнее время укрепление рубля, может не просто приостановиться, но и резко развернуться вниз. Однако на ближайшую перспективу у нацвалюты остаётся пространство для снижения в рамках привычного диапазона. Конечно, всю эту неделю рубль будет лихорадить, а курс доллара укрепится, но не так уж и сильно – где-то в коридоре 74,50-74,70 руб.», — предположил он.

А вот Олег Богданов из QBF считает, что на начавшейся неделе при позитивных новостях с рынка нефти рубль наоборот может пойти вверх.

«Из сложившегося диапазона национальную валюту вероятнее всего выведет нефть. Если стоимость контрактов на Brent вырастет до 34 долл. за баррель, тогда у рубля есть шансы рвануть в коридор 72,70-73,00. Могу предположить, что уже до конца этой недели попытка взять этот ключевой для рубля уровень будет обязательно предпринята», – резюмировал Богданов.