«МедипалТех» снабдит тестами на COVID-19 самые отдаленные лаборатории

Всего лишь месяц назад, в апреле, компания «МедипалТех» получила регистрационное удостоверение на набор реагентов «SARS-CoV-2-ПЦР». И за прошедшее время «МедипалТех» произвел 400 тыс. тестов, из которых 100 тыс. уже задействованы для тестирования реальных пациентов. До конца мая запланирован выпуск миллиона тестов. Что важно, тесты «МедипалТех» есть на складе и доступны потребителям из любой точки России.

«МедипалТех» — российская инновационная компания, работающая в области молекулярной диагностики инфекционных заболеваний. Разрабатывает высокотехнологичные приборы и тест-системы для in vitro (лат. Буквально — «в стекле») диагностики инфекционных заболеваний. С начала пандемии COVID-19 компания сосредоточилась на разработке и внедрении ПЦР-тестов для определения РНК вируса SARS-CoV-2.

Согласно рекомендациям ВОЗ, анализы на коронавирус COVID-19 должны проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. Как говорится в рекомендациях, на сегодня это самый точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции. Он позволяет определить даже очень небольшое количество РНК вируса в биологическом материале человека. Такой способ помогает выявить болезнь даже в инкубационном периоде.

В отличие от тестов на антитела к новому коронавирусу, которые служат для определения иммунитета, возникшего уже после перенесенного заболевания, ПЦР-набор «SARS-CoV-2-ПЦР» определяет развивающийся инфекционный процесс на самой ранней стадии. Набор российского производителя «МедипалТех» может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений — как государственных, так и частных. Набор содержит реагенты для проведения классического ПЦР-анализа в режиме реального времени. Он показывает наличие в пробе РНК коронавируса SARS-CoV-2, то есть служит средством диагностики активной вирусной инфекции. Набор демонстрирует высокую аналитическую чувствительность (2–5 копий РНК на реакцию, что соответствует всего 50–100 вирусным частицам в мазке). Общее время от получения материала в лаборатории до получения результата — около пяти часов.

«Основную задачу мы видим в обеспечении региональных лабораторий средней и малой мощности. Снабжение крупных центров отлажено уже неплохо, а небольшие учреждения на уровне городов и районов, как мы видим, все еще остро нуждаются в реагентах. Именно для этих потребителей мы создали всю необходимую логистику с соблюдением холодовых цепей и готовы поставлять продукцию в любую, даже самую отдаленную точку России», — говорит генеральный директор компании «МедипалТех» Виктор Мануйлов.